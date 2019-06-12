中國手機市場：4G出貨量上升　5G或主導未來

中國智能手機品牌正在趕超國際品牌，與此同時分析指出未來5G將主導智能手機市場。

中國信息通信研究院（中國信通院）發佈的昨日（11日）報告顯示：2019年5月，中國國內手機市場總體出貨量3,829.4萬部，按年增長1.2%，按月增長4.8%。

其中，4G手機3,647.7萬部，按年增長1.2%，在同期手機出貨量中佔比95.3%；另有2G手機出貨量181.7萬部，5月沒有3G手機出貨。

以品牌構成看，2019年5月，中國國產品牌手機出貨量3,496.0萬部，按年增長2.7%，佔同期手機出貨量的91.3%；上市新機型37款，按年下降32.7%，佔同期手機上市新機型數量的90.2%。

全球知名監測與數據分析公司尼爾森發佈的《中國家庭精明消費報告》顯示，中國國產手機品牌拿下一二線城市市場，銷量漲幅迅速超過國際品牌。中國一線城市用戶對蘋果手機的熱情正在消退，華為、小米等國產手機品牌在一二線城市的銷量漲幅明顯優於蘋果、三星等國際品牌。

華為手機的銷量正在趕超三星和蘋果。（視覺中國）

調研機構Counterpoint research近日送出的調研報告顯示，中國手機品牌已經拿下了歐洲市場30%的市場份額，特別是華為，已經完全超越了蘋果，而且跟三星的市場份額縮小至5%。分析發現，俄羅斯、捷克、波蘭、土耳其等東歐市場是華為手機快速增長的源動力，其從2018年的11%增加至29%，而相反蘋果東歐市場份額從2018年同期的14%下滑到現在的9%，同時德國、英國、意大利等市場對華為手機也是相當的認可。

值得一提的是，隨着中國5G商用牌照正式發放，5G手機已成為市場和消費者關注熱點。從上述數據亦可以看出，2G、3G手機已逐漸退出市場，未來手機市場將是4G和5G的比拼。

中國國內手機品牌，華為、小米、中興、OPPO、一加等廠商紛紛表示將在國內第一批推出5G商用手機。不過，目前已經公布的5G手機均售價不菲，齊刷刷突破了萬元人民幣大關，華為Mate20X 5G版定價12,800元（人民幣‧下同），小米MIX3 5G定價11,800元，最便宜的中興天機Axon 10 Pro 5G和努比亞mini 5G也要10,800元。

不過，有分析指出，目前5G手機高價格是由於出貨量少和產業鏈不成熟帶來的高成本，未來有較大降價空間。

來自中國電信運營商的聲音同樣表明，在5G時代，手機價格不會成為「門檻」。中國移動方面表示，已啟動「中國移動5G終端先行者計劃」，聯合產業界推出了十餘款5G手機和數據終端，預計年內將推出超過30款，並逐步推動終端價格下降。中國移動通信集團公司副總裁簡勤此前表示，到2020年5G手機價格有望降到1,000元至2,000元。中國聯通也表示，將會積極與產業鏈夥伴合作，推動終端品類豐富和產品成熟，推動終端量產和價格進一步降低。