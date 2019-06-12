果蔬價格暴漲推高通脹　人行貨幣政策陷入「兩難」

6月12日，中國官方公佈了最新的CPI、PPI資料，通脹和製造業疲軟的雙重壓力下，人行的貨幣政策又將迎來考驗。

6月12日，中國國家統計局公佈了5月居民消費價格指數（CPI）和工業品出廠價格指數（PPI）。2019年5月，中國CPI同比增長2.7%，創下15個月以來新高。PPI同比增長0.6%。通脹壓力之下，人行在貨幣政策走向上可能面臨「兩難」局面。

李克強在山東視察時臨時停車詢問民眾水果價格情況。（新華社）

中國5月居民消費價格指數同比上漲2.7%，小幅高於2.67%的預期，創15個月以來新高。其中，食品價格仍然是通脹壓力加大的主要推手。同比資料顯示，食品價格上漲7.7%，影響CPI上漲約1.48個百分點，其中，鮮果價格處於歷史高位，同比上漲26.7%，漲幅比上月擴大14.8個百分點，影響CPI上漲約0.48個百分點；豬肉價格上漲18.2%，漲幅比上月擴大3.8個百分點，影響CPI上漲約0.38個百分點；鮮菜價格上漲13.3%，漲幅比上月回落4.1個百分點，影響CPI上漲約0.31個百分點；雞蛋和禽肉價格分別上漲8.7%和6.4%，漲幅比上月分別擴大6.1和1.4個百分點，兩項合計影響CPI上漲約0.12個百分點。

中國官方解釋稱，果蔬價格上漲的原因是2018年產量減少導致今年庫存不足，加之中國南方陰雨天氣多，不利於果蔬生長，導致供應量下降。不過從環比情況來看，儘管鮮果價格仍然上漲，但由於鮮菜大量上市，價格下降了7.9%。

事實上，2019年以來水果價格的上漲引起中國社會高度關注，就連中國國務院總理李克強赴山東視察時，也臨時停車詢問民眾水果價格上漲的情況。

在CPI非食品項中，受成品油調價等因素影響，汽油和柴油價格分別上漲2.0%和2.2%，合計影響CPI上漲約0.04個百分點；飛機票和旅行社收費價格分別下降6.5%和1.5%，合計影響CPI下降約0.04個百分點。

中國5月PMI跌破榮枯線，顯示工業需求疲軟。（新華社）

中國光大銀行宏觀市場部分析師周茂華表示，預計6月中國CPI可能會進一步走高至2.8%附近。主要受非洲豬瘟影響，國內豬肉供給改善需要一定時間，同時，近幾個月南方雨水較多，對果蔬生長與運輸成本構成一定影響。結合歷史經驗與各地採取穩定物價措施，預計中國國內物價在7月中下旬開始回落。

市場分析認為，隨著減稅降費政策效果逐漸顯現，未來CPI中非食品項價格的調整或許能在邊際上緩和CPI整體漲幅。而5月份中國社保費率正式下調，後續企業可能會小幅調降商品價格，間接降低非食品項CPI的漲幅。

另外，中國5月PPI同比增長0.6%，增速比前值回落0.3個百分點。結合5月中國官方製造業採購經理指數（PMI）僅為49.4，仍處在榮枯線下方，整體工業需求疲軟。

從宏觀情況來看，中國製造業需求不振，人民幣匯率下跌壓力加大。但整體通脹壓力不減的情況下，人行進一步加碼貨幣寬鬆的步伐受到影響，這將制約利率下行的空間。同時，在外部環境方面，多數跟隨美聯儲貨幣政策的央行已率先開始貨幣寬鬆，全球流動性充裕，導致利率難以上行。兩者共同作用，可能會擠壓人行的政策空間。市場也需要等待未來基本面與政策的進一步明朗。