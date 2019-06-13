中國金融開放如何繼續　陸家嘴論壇釋放高層信號

中國金融監管部門主要負責人紛紛出席「第十一屆陸家嘴論壇」。中國國務院副總理劉鶴、人民銀行行長易綱，和中國證監會主席易會滿分別在論壇上重申了中國繼續擴大金融開放的意願，並提出諸多具體措施。

40餘年來，中國一直堅持改革開放道路。然而，中國金融開放程度遠遠落後於貿易開放程度。隨着中國與世界各國在經貿領域的來往愈加密切，金融開放的迫切性也愈加明顯。

首先，在中國，金融的本質是為實體經濟服務。中國擁有全球第一大商品期貨市場（按交易量計算）、全球第二大股票市場（按市值計算）和全球第三大債券市場（按存量規模計算）。在嚴格的資本賬戶管控下，中國已經發展成為全球第二大資本市場。然而，由於發展時間短且缺乏國際競爭，中國資本市場融資和定價的能力較差。因此，中國需要開放逐步開放資本市場以提升其服務實體經濟的效率。

其次，隨着經濟實力的提升，中國參與全球金融體系建設的意願愈加強烈。人民幣國際化不僅要求中國開放資本市場提供更多的人民幣計價資產，還要求中國的金融服務部門對外接軌。金融業的交流是相互的，中國金融服務部門想要走出去就必須開放本國市場提供金融機構雙向流動的空間。因此，中國需要開放金融服務業以增強中國在全球金融體系中的話語權。

中國證監會主席易會滿在陸家嘴論壇提出多項金融開放措施。（視覺中國）

證監會﹕推動H股全流通改革

資本市場開放方面，中國會增加資金雙向流通的渠道。中證監主席易會滿表示，當局近期將：一、推動修訂合格境外機構投資者（QFII）和人民幣合格境外機構投資者（RQFII）制度規則，進一步便利境外機構投資者參與中國資本市場；二、全面推開H股「全流通」改革；三、持續加大期貨市場開放力度，擴大特定品種範圍；四、放開外資私募證券投資基金管理人管理的私募產品參與「滬港通」、「深港通」交易的限制；五、研究擴大交易所債券市場對外開放，拓展境外機構投資者進入交易所債券市場的渠道；六、研究制定交易所熊貓債管理辦法，更加便利境外機構發債融資。

金融服務業開放方面，中國將降低金融服務業的投資限制和門檻。他表示證監會近期將適當考慮外資銀行母行資產規模和業務經驗，放寬外資銀行在華從事證券投資基金託管業務的准入限制；並按內外資一致原則，允許合資券商和基金管理公司的境外股東實現「一參一控」（即控股一家金融機構後可再參股另一家金融機構，總數不得超過兩家）。

人行﹕擬取消外資對基金管理公司 及券商持股比例

此外，人行行長易綱表示支持上海加快國際金融中心建設。對此，人行將支持國際金融組織在上海設立辦事機構、外資金融機構在上海設立子公司；並支持在上海試點取消證券公司、基金管理公司等外資持股比例的上限，擴大外資金融機構的經營範圍。

雖然現階段中國經濟發展急切要求擴大金融對外開放，但是在實施的過程中，中國應當堅持金融為實體經濟服務的原則。金融業是利用信息不對稱謀取盈利的行業。因其自帶的壟斷性質，金融業的暴利讓曾經的世界霸主英國和如今的世界霸主美國深陷其中。

然而，中國的崛起道路已經證明實體經濟是國強民富的根基。因此，對於正在努力實現民族復興的中國來說，堅持金融服務實體經濟的原則，中國經濟才能行穩致遠。