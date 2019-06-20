美聯儲七月降息預期升溫　人行政策走向再成焦點

聯儲局決定維持息率不變後，市場對聯儲局7月會議降息機率的預期上升。與此同時，更多的機構開始預測人行的貨幣政策走向。

議息會議後，美聯儲決定將利率區間維持在2.25%-2.5%不變，但在政策聲明中刪除對利率政策保持「耐心」（patient）的表述，同時下調對今年通脹水平的預測。

與此同時，近日，美國總統特朗普（Donald Trump）再度探討撤換鮑威爾（Jerome Powell）美聯儲主席職位的傳言四起。因此，市場普遍認為，美聯儲7月降息的概率大增。法國興業銀行美國利率策略主管表示，利率市場認為美聯儲最新聲明和預測是在為短期內降息行動做準備。

而在美聯儲的降息預期增加的同時，人行將如何行動再度成為市場關注焦點。

美聯儲的貨幣政策走向對全球各大央行政策有一定影響。（新華社）

有機構分析認為，鑒於北京時間6月6日人行增量續做MLF（中期借貸便利）5,000億元人民幣（1元人民幣約合0.145美元），加之既定的6月17日再次下調縣域農商行人民幣存款準備金率1個百分點，6月降准預期短期有所降低。往後看，美聯儲降息通道打開，中國政策寬鬆的空間加大，降准降息預期再成可能。

而摩根士丹利華鑫證券首席經濟學家章俊認為，即便美聯儲年內降息，人行降息的概率也不大。「鑒於中國經濟基本面和政策面與美國不完全同步，因此在宏觀政策層面，特別是貨幣政策層面，有必要進一步提升政策獨立性。」

中國人民大學重陽金融研究院副院長、研究員董希淼表示，人行更希望通過靈活調整公開市場逆回購操作或MLF利率來引導整個市場利率的下降。一般情況下，直接下調存貸款基準利率的可能性不大。

人行貨幣政策司司長孫國峰早前表示，面對內外部挑戰，貨幣政策應對空間充足，貨幣政策工具箱豐富。人行將繼續實施好穩健的貨幣政策，根據經濟增長和價格形勢變化及時預調微調，保持流動性合理充裕，用好和創新有中國特色的貨幣政策工具箱，疏通政策傳導機制，不斷深化金融供給側結構性改革。