歐洲消費減弱　豐田退出世界最大型法蘭克福車展

汽車有很多組件，汽車消費是一個地方經濟興衰的重要參考。世界最大型汽車展覽之一、德國法蘭克福車展，今年異常冷清，連日本豐田汽車（Toyota）都宣布，今年秋季不會參加。

豐田自1977年起從未缺席法蘭克福車展，因這是歐洲以至全球最重要車展之一。法蘭克福車展每兩年舉辦一次，每次大約有1,000間企業參與，主要面向歐洲市場。

「無法獲得與參展相稱的效果」

不過，《日本經濟新聞》證實，豐田今年不會參加這項汽車展，原因是「無法獲得與參展相稱的效果」。

豐田等日本車廠，向來在英國設廠，製造汽車銷往全部歐盟國家。然而英國脫歐和歐洲經濟增長疲弱，讓汽車業百上加斤，在英設廠的日企更大受困擾。豐田2018財年在歐洲銷量為99.4萬輛，佔整體銷售的9%。

大型車展參展需要花筆金錢去搭建展台，如果車廠未能賺回相關金額，展商退出亦不意外。

豐田宣布退出法蘭克福車展，反映經濟與消費增長不濟，廠商無意再花錢參展。（路透社）

上屆標致、日產已退出 今年BMW大縮水

其實上一次2017年法蘭克福車展，法國標致汽車（Peugeot）以及日產汽車（Nissan）已經沒有參加。

今年除了豐田退出，就連「東道主」德國的寶馬汽車（BMW）也大縮展區至僅三份之一，只有3,600平方米。

成效不高 愈來愈多廠商不參展

近年全球經濟及消費增長疲弱，商家有撤出展會的趨勢。旗下擁有Omega、全球最大型鐘錶商Swatch，缺席3月瑞士舉行、世上最大型的巴塞爾鐘錶展。

有來自美國的買家當時指出，巴塞爾鐘錶展「一反常態，變成了冷清的展會」。

1月瑞士日內瓦國際高級鐘錶沙龍（SIHH），瑞士的愛彼錶（Audemars Piguet）和Richard Mille都沒有出席。

而曾是世界最大型IT產品展的CeBIT，早前與漢諾威工業博覽會合併，但入場人數只增加5,000人，成效不彰。