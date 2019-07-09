【逃犯條例】示威升級引來商界反彈　學者憂影響旅客來港意欲

《逃犯條例》修訂引發連串的大規模示威，更一度衝擊立法會，對此社會反應兩極。香港部分商界人士接受外媒訪問時稱，反對示威行動升級，認為會影響香港經濟。

《金融時報》訪問了曾任行政會議成員的建築企業新昌營造前董事長葉維義、香港付貨人委員會主席林宣武、身兼全國政協委員的香港新大中集團主席李大壯等多位香港商界人士，他們擔心，示威者包圍政府機構和衝擊立法會會削弱法治、影響香港與內地的商業聯繫等，也令香港的獨特競爭優勢被削弱。

莊太量認為，示威活動長遠對本港經濟不會有影響。（資料圖片）

莊太量：示威活動難動搖股樓

對於示威活動對香港經濟的可能影響，香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量指出，示威活動首先影響的是旅客，他料未來一、兩個月的訪港旅客人數均會下跌，直接影響零售市道。此外，早前有網民揚言到銀行大量提取港元換美金，作為抗爭行動之一，莊太量認為如事成，將影響投資者對香港金融信心，最終受害者是港人。

至於樓市方面，莊太量指，樓市在佔中期間「都無乜點跌」，因本港住屋需求太逼切，除非經濟轉差，否則政治事件不會影響樓市長遠發展。這亦套用在股市上，目前大部分恒指成份股都為內地股票，如騰訊、四大國有銀行等，與香港民生經濟沒甚關係，故示威活動難動搖股市。

他相信，有關示威遊行到9月暑假完結後便會停止，商戶受阻或高鐵退票等事件都只屬短暫時間，料這些政治事件對本港經濟不會有長遠影響，反而年齡老化令香港勞動力投入愈來愈萎縮等社會經濟因素，會更左右香港經濟的長遠發展。

何濼生擔心示威會影響零售和旅遊業。（資料圖片）

何濼生：會影響零售旅遊

不過，也有學者認為示威事件對香港經濟有較大的影響。珠海學院商學院院長何濼生指，大群示威人士在街頭活動，難免會阻礙零售生意、旅客出入和商戶活動等，肯定影響本港投資情緒和旅遊業。

他警告，若果示威持續，可能引發資金撤出香港，拖累股市下跌，連帶「打工仔」的強積金都會受損，形容是「搬石頭來砸自己的腳」。何濼生擔心，示威持續會使本港政局繼續動盪，影響遊客活動，對香港形象也會有影響。