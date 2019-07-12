首家棄購出現　高溢價大漲跌「科創板」考驗市場改革

隨着大部分科創板新股首次公開募股（IPO）詢價的完成，中國科創板即將於7月22日開市交易。然而，對於中國股市首次嘗試採用「註冊制」加「市場化定價」的新股發行機制而言，科創板尚未開局就出現了的市盈率普遍偏高的情況。

4間發行市盈率逾50倍 最高見170倍

市場的衝動、資金的聚集效應，外加對科創企業高增長的預期，導致科創板第一批25隻新股中，5間公司的發行市盈率突破了當前中國A股23倍市盈率上限。4家公司的發行市盈率超過50倍，其中，睿創微納的發行市盈率高達79倍，中微公司的發行市盈率更是高達170倍。科創板如此高的新股發行市盈率已經導致部分券商擔憂。

7月2日，中國銀河證券就成為首家選擇棄購科創板的中國券商。儘管，銀河證券時候解釋，棄購只是由於負責的交易員錯誤操作，未能按指定時間進行網下申購。但是，科創板發行價格過高，甚至部分企業脫離行業實際情況，卻也是不爭的事實，並為今後的科創板市場埋下隱患。

6月13日科創板「開板」當天，中國證監會主席易會滿就對這種市場化定價之後，可能出現投資衝動，估值過高的情況給予了警示。易會滿表示，市場化定價後，企業高估值發行的現象可能會增多。開板初期市場供求不平衡，加之新的交易機制需要適應，不排除出現短期炒作、漲跌幅較大的情形。

科創板作為中國資本上的改革試點，與現有中國股市IPO政府審批制的定價機制有本質區別。科創板股票發行按照市場主導，在詢價、定價、配售等環節，將由機構投資者主導。在科創板新股的配售規則中主要包括：戰略配售、保薦機構參與配售、高管員工參與配售，以及超額配售四大機制。

6月13日，科創板正式開板。（新華社）

有戰略配售、超額配售等機制 由機構投資者主導

首次公開發行股票數量在1億股以上的，可以向戰略投資者配售。首次公開發行股票數量不足1億股，戰略投資者獲得配售股票總量，不超過本次公開發行股票數量的20%。

戰略投資者不參與網下詢價，且應當承諾獲得本次配售的股票持有期限不少於12個月。發行人的保薦機構設立的相關子公司或者實際控制該保薦機構的證券公司，設立的其他相關子公司，可以參與本次發行戰略配售，並對獲配股份設定限售期。

另外，發行人的高級管理人員與核心員工，可以設立專項資產管理計劃參與本次發行戰略配售。專項資產管理計劃獲配的股票數量不得超過首次公開發行股票數量的10%。

發行人和主承銷商可以在發行方案中採用超額配售選擇權。採用超額配售選擇權發行股票數量，不得超過首次公開發行股票數量的15%。

避免政府干預價格 要求市場投資者更理性

科創板的新股定價機制從之前政府審批的暗箱操作模式，變為了公開的市場博弈，這固然避免了政府扭曲市場價格，避免了非市場因素對於價格的干預，減少了權力尋租和人為套利空間。但是，這也要求投資者能夠擁有足夠的理性，能夠對企業做出更客觀的評價。

「市場化改革往往意味着，投資者需要承擔更高的風險，對自己的行為負責。」中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才表示，現在科創板有個別市盈率過高的股票，這也許反映了部分投資人的過高的預期，但是也必須為此承擔更高的風險。政府需要確保的是提高企業信息披露的質素，監督發行人、證券機構合規行為，及時查處違規不法的行為，嚴厲懲處，以儆效尤。他表示，這次科創板改革只能成功不能失敗，不能再退回到用行政代替市場，用審批代替法律監管的老路上去。

中國資本市場急需改革，未來行政手段不能代替市場作用。（視覺中國）

科創板企業或尚未盈利 風險及市場震盪料很大

此前，中國政府總是希望能夠避免風險，減少震盪。殊不知，市場本身實際恰恰需要一個震盪的空間，投資者也需要這種震盪來吸取經驗。而人為干預的結果更加劇了動盪的幅度，減少了市場的活力。

科創企業與一般企業不同，也往往難以用行業平均市盈率去衡量。科創企業往往是高增長性和高風險性並存，特別是對於一些尚未盈利的企業。只有十分專業、在業內「浸淫」多年的業內人士才能對企業的大致發展方向有一個大致的估計，甚至就連業內專家也會判斷失誤。因此，科創板股票未來的震盪將大大強於中國A股市場。

中國市場歡迎那些業績優良、高成長性的企業，也應該容納Tesla那樣，多年虧損，但始終在努力成長的企業。只要不違法，如實進行信息披露，用真實的技術、市場去贏得投資者的信心，就有可能成為市場追捧的對象。最終才能形成中國資本市場與科技創新的良性互動。

散戶必須充分考慮自身風險承受能力 莫指望救市

而作為普通的投資者，甚至是中小散戶則要充分考慮自身的風險承受能力，之前還有政府在進行背書，還可以指望着政府救市，而此次科創板的推出則完全是市場行為。科創板市場的股票有可能暴漲暴跌，甚至在不久的將來退市常態化也將會成為現實。指望着ST、ST、ST（股票退市風險警告）政府一次又一次的寬容，科創板將回歸到法律和市場的正軌上。

科創板申購出現首家棄購券商和IPO的高溢價，都僅僅是整個市場化變革的開始。「追漲殺跌」的情況是否將在科創板重演？如何將風險交給市場，中國股民又如何更加理性的進行投資，科創板的開市將是一場對於中國政府和民眾的雙重考驗。