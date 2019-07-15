咖啡豆價格跌至10年低位　消費者還是無法受惠

很多人喜歡一日一杯咖啡，最近咖啡豆價格跌至10年最低，市面買的咖啡會不會減價？有業界人士指出，原來價格太低對農民不利之外，消費者亦未必可以受惠。

人工成本、租金 佔咖啡價格一大部份

現時紐約市一杯latte，大約要4至5美元。但《BBC》引述國際咖啡組織（ICO）執行董事José Sette表示，其實零售價格與種植者無太大關係。

「一杯咖啡的價格，只有1至2%會到達種植者手上，產業鏈各部份的人工成本、租金和營銷開支，佔了一杯咖啡的價格一大部份。」

4美元一杯Latte 咖啡成本0.5美元低過牛奶

這方面業界十分清楚。擁有烘焙房及咖啡店，大約一半咖啡來自自己家族農場的Chuck Jones向《BBC》展示，店舖出售4美元一杯的Latte成本分布。

原來這杯Latte，咖杯相關成本只佔0.5美元，比牛奶成本0.6美元還要低，杯及糖等調味料佔0.15美元，其他還包括人工成本、公司利潤等。

咖啡豆貿易過程會經過多種商人，消費價格只有1至2%會落入咖啡農手上。（路透社）

Think Coffee café咖啡總監Enrique Hernandez指出，公司一杯小Latte售價4.25美元，沖咖啡成本只有約0.28美元，差價大部份都是非咖啡成本。

他還表示，由於租金及人工成本增加，咖啡今年要加價至4.5美元，加幅幾乎等於沖咖啡成本。

咖啡農10年裡只有幾年賺錢 難有保障

消費者無法受惠之餘，咖啡豆價格大跌，令咖啡農經營困難。

Chuck Jones指出，他的表弟在危地馬拉家族種咖啡，已經欠出口商兩次款項，但由於無力付款，農地有可能被接管。

他指出，咖啡價格波動，10年裡只有幾年賺錢，農民生活難有保障。

José Sette亦表示，全球咖啡產業每年收入有2,000億美元，但只有200億美元到達生產國，少過一成到達咖啡農手上。

非洲農田產量低 農民情況更差

今年巴西及越南咖啡都豐收，非洲咖啡農就更弱勢。

原來當地以小型咖啡農地為主，同面積農田產量低過印度和越南。非洲咖啡組織（IACO）秘書長Fred Kawuma指出：「在非洲，我們可看到比其他地方更艱難的情況，因為我們的產量非常低。」

咖啡價跌，大家都輸。José Sette表示業界正有一種趨勢，就是咖啡種植者與烘焙者直接聯繫，減少中間成本。這種情況在高端咖啡店愈來愈常見。