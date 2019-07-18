為何美國經濟數據強勁　特朗普仍期望聯儲局減息？

美國超預期的零售數據公佈後，市場依然認為美聯儲即將減息，但如果美國經濟真如特朗普所說那樣處於史上最強週期，聯儲局就應該加息而不是減息。

美國於周二（16日）公佈了被市場成為「恐怖數據」的零售數據。美國6月零售銷售月率實際0.4，大幅超出市場預期的0.2，略低於前值0.5。其後聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在法國巴黎發表演講，稱「美國經濟前景的不確定性在增加，當局正在密切關注這些方面的發展，將採取適當行動以維持經濟增長」。

特朗普多次公開指責聯儲的貨幣政策不利於美國經濟。（視覺中國）

由於數據超出市場預期，表明美國6月消費強勁，美儲局減息預期稍有變化。芝加哥商品交易所美儲局觀察數據顯示，截至7月16日，市場預期美儲局將在7月31日議息會議減息25個基點的概率又72.9%小幅下降至70.8%；減息50個基點的概率從27.1%上升至29.2%。

受到消息面影響，美股三大股指小幅低開，道瓊斯指數跌0.07%，納斯達克指數跌0.12%，標準普爾500指數跌0.17%，隨後呈現震蕩整理行情。國際金價也在零售數據出爐後迅速回落，美元指數則短線沖高，但兩者漲跌幅均不及1%，整體市場反應較為平淡。

美聯儲每次貨幣政策調整都會在全球人行引發連鎖反應。（視覺中國）

美國6月PMI仍處擴張區域

從最近公佈的經濟數據來看，美國經濟增長似乎仍然強勁。6月製造業PMI（Purchasing Managers' Index，採購經理指數）51.7，與5月數據基本持平，仍處於擴張區間；最近公佈的製造業新增訂單大幅增長；6月失業率3.6%，仍然維持在4%以下的歷史低位，在經濟形勢一片大好的情況下，CPI（Consumer Price Index，居民消費價格指數）不升反降，由此前的同比增長1.8%降至1.6%。

一直以來，失業率和美債收益率利差一直是市場觀察美國經濟走向的關鍵指標。但這一指標似乎正逐漸失去其參考意義。早在今年5月的股東大會上，巴菲特（Warren Buffett）被問到對美國經濟看法時直言自己看不懂，稱美國經濟已經超出了教科書範疇。

巧合的是，作為美儲局利率決策者之一的鮑威爾7月11日發言中也認為「菲利普斯曲線（Phillips Curve）」已經在美國失效，失業率和通脹之間的關係已經崩潰。換句話說，菲利普斯曲線在美國已經成為一種悖論。

鮑威爾出席參議院銀行委員會聽證會時表示，50年前，經濟疲軟、失業率和通貨膨脹之間的關係非常密切。但至少在20年前，失業率和通脹之間的關聯就變得很弱，而且這一趨勢還在增強。

從近期美國經濟數據顯示，通脹與失業率關係已脫鈎。（視覺中國）

料本月聯儲局將減息

所謂菲利普斯曲線是新西蘭經濟學家在1958年提出的概念，其中的邏輯是，如果失業率降低，意味著經濟需求旺盛，企業盈利狀況良好，處於強勢擴張區間，此時雇員薪水提高，消費需求強烈，推升物價上漲從而反應到CPI水平；隨著雇員薪資水平不斷上升，企業成本越來越高，最終無法支撐導致虧損，繼而引發裁員，失業率上升，經濟蕭條，需求萎靡，物價水平降低，壓低通貨膨脹，甚至是出現通貨緊縮。而失業率和通脹水平之間的邏輯關係隨著經濟周期循環往覆、反向交替，構成了市場觀察美國經濟的先導指標。

經濟學家認為，失業率下降，預示著通脹水平上昇。而國家中央銀行通過貨幣政策調節，力求失業率和通脹水平在合理的區間平衡。當通貨膨脹率過高時就採取緊縮貨幣政策，付出的代價就是未來失業率會上升。當失業率過高時就放鬆貨幣政策，付出的代價就是未來通貨膨脹率會上昇。

美儲局目前面臨的情況恰好非常微妙，一邊是史上最低的失業水平，另一邊1.6%的通脹率也較為合理。按理說美儲局衹要按兵不動，靜待需求復甦，美國通脹自然會在未來一段時間逐漸走高，但美儲局似乎不斷暗示要減息加速這一進程。就連市場也這樣認為，芝加哥商品交易所的觀察顯示，預計7月末美儲局維持現有利率不變的可能性為0，市場認為美儲局利率決議只有兩種情況——減息25個基點或50個基點。

美國經濟學家Peter Schiff認為，美儲局減息的主要原因是為了防止股市泡沫破裂。然而，無論美儲局做什麼，衰退都會到來。一些經濟學家認為，聯儲局突然轉向鴿派立場，是試圖將經濟下滑推遲至2020年大選之後的無奈之舉。美國總統特朗普多次公開表示，美國處於歷史上最強勁的經濟周期，但這只屬助選宣傳。鮑威爾並不認為，邏輯非常簡單，如果他也持有相同觀點，美儲局應該加息而不是減息。