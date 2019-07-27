【拆局】美國二季度GDP增速大幅下滑　美國聯儲局將何去何從？

今日，美國商務部下屬的經濟分析局（BEA）發布報告稱，2019年二季度美國國內生產總值（GDP）增速為2.1%。該數據較上季度下跌1個百分點，但仍高於道瓊斯的預測值（2.0%）。隨著7月美國最後一個重磅經濟數據出爐，在月底（7月31日）的議息會議上，美國聯儲局是否降息成為市場最大疑問？前不久，歐洲央行的決定或許能夠提供一些分析思路。

昨日，歐洲央行理事會決定將主要再融資操作利率、邊際貸款利率和存款利率保持在0%、0.25%和-0.40%不變分別。理事會預計至少在2020年上半年歐洲央行的關鍵利率將保持在目前或更低的水平。歐洲央行行長德拉吉（Mario Draghi）表示，為了確保實現略低於2%的通脹目標，歐洲央行未來可能將啟動新一輪資產購買計劃。

此前，市場普遍判斷歐洲央行會在此次會議後宣佈降息。因此，在歐洲央行決定暫不降息後，歐洲股市尾盤跳水，德國DAX指數下跌1.28%，法國CAC40指數下跌0.50%。歐洲央行暫不降息的決定同時也削弱了美國資本市場對美國聯儲局的降息預期，昨日美國股市開盤後，一路走低，三大股指集體收跌。

目前，歐洲的經濟環境並不樂觀，國際貨幣基金組織（IMF）週二對歐元區2019年GDP增長率的預測僅為1.3%，較2018年（1.9%）下降6個百分點。受國際貿易摩擦的影響，歐洲製造業也陷入萎縮。IHS Markit數據顯示，2019年歐元區製造業採購經理人指數（PMI）始終處於榮枯線（50）以下。

2019年上半年歐元區PMI始終處於榮枯線以下。（HK01製作）

根據泰勒原則（Taylor Rule），通貨膨脹率是各國央行貨幣政策的主要調控目標。其中，歐洲央行的通脹目標是2%左右，而6月歐盟調和消費者價格指數（HICP）顯示，歐盟的通脹水平為1.6%。因此，從宏觀經濟的角度來看，歐洲央行有充分的理由降息。那麼，歐洲央行為何選擇「按兵不動」呢？

歐盟通脹水平並不高。（HK01製作）

自2008年以來，歐洲央行除了在2011年加息50bp以外，其他時間都在降息。目前，存款利率已經由2008年的3.25%降至負利率；主要再融資操作利率已經由2008年的3.75%歸零；邊際貸款利率已經由2008年的4.75%降至0.25%。因此，相對於美國聯儲局（聯邦基金目標利率區間為2.25%至2.5%）而言，歐洲央行的降息空間並不大。

雖然德拉吉明確表示歐洲央行的貨幣政策不以匯率為目標，但是近期美元指數的下跌已經對歐元匯率形成壓力。如果歐洲央行先於美國聯儲局採取行動，那麼未來歐洲央行將缺乏手段應對美國聯儲局的降息，歐元必將相對於美元升值，從而進一步打擊歐盟的出口。因此，在缺乏降息空間的情況下，歐洲央行更傾向於「按兵不動」。

在歐洲央行做出選擇之後，是否降息的難題繼續傳遞至美國聯儲局。7月31日，美國聯儲局聯邦公開市場委員會（FOMC）將舉行議息會議決定是否降息。在歐洲央行決定暫不降息後，市場對美國聯儲局的降息預期也發生了變化。芝加哥商品交易所的「聯儲觀察工具」（CME FedWatch Tool）顯示，市場仍100%堅定地認為美國聯儲局會在月底降息，但是大幅降息（降息50bp）的概率已經從一週前的60.2%下降至18.8%。

市場認為美國聯儲局7月底降息的概率是100%。（HK01製作）

相對於其他發達國家，美國的宏觀經濟指標並不差。6月份的新增非農業就業人口高達22.4萬人，超出預期。製造業PMI雖然連續下滑，但仍處於榮枯線（50）以上。

2019年6月，美國非農就業數據十分「強勁」。（HK01製作）

美國製造業PMI一路下行，但仍高於榮枯線。（HK01製作）

在6月19日的議息會議政策聲明中，美國聯儲局將2019年個人消費支出價格指數（PCE）的通脹預測由3月份的1.8%下調至1.5%。然而，美國的消費者價格指數（CPI）僅在6月份下降至1.6%，未來美國的通脹水平是否會繼續下降還有待觀察。因此，有經濟環境更差的歐洲央行「拒不降息」在前，美國聯儲局或許也會選擇繼續觀望，將是否降息的問題留到9月份決定。