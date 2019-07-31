解讀中共中央政治局會議：三大要點詮釋下半年經濟工作

在昨日召開的中央政治局會議上，中共高層分析了當前中國的經濟形勢，並指出了下半年的經濟工作方向。與2018年12月21日的中央經濟工作會議和2019年4月19日的中央政治局會議相比，本次會議的表述變化較大，突出了三個要點。

要點一：經濟下行壓力加大

本次會議，中共對當前的經濟形勢判斷並不樂觀，此前「經濟存在下行壓力」的表述變為「經濟下行壓力加大」。由於中國國內生產總值（GDP）增速在2019年一季度錄得6.4%，中共高層認為中國「一季度經濟運行總體平穩、好於預期，開局良好」。然而，中美貿易戰的昇級以及中國國內消費與投資的增長乏力制約了經濟的增長，中國2019年二季度GDP增速僅錄得6.2%。

2019年二季度GDP增速下滑幅度較大。（HK01製作）

從「經濟下行壓力加大」的表述來看，中共預計中國下半年的經濟增速仍將放緩。但是，在政策上中共並沒有進一步加大當前的刺激力度，仍將采取「積極的財政政策和穩健的貨幣政策」，但是強調了減稅降費政策應「落實落細」。中國國家稅務總局數據顯示，上半年全國纍計新增減稅降費11,709億元（人民幣‧下同），其中減稅10,387億元。

香港01在文章《中共中央政治局會議：繼續「萬億」減稅 更要供給側改革》中認為，中國政府減稅降費政策確實在短期內起到了刺激經濟、穩定就業的效果，但是單純的依靠財政刺激和減稅政策，並不能解決中國經濟的根本性問題，只能作為一劑強心針來暫保中國經濟的平穩。

要點二：促消費 擴投資

對於中國經濟而言，消費不振似乎是導致2019年上半年GDP增速放緩的直接因素。2019年上半年最終消費支出增長對經濟增長的貢獻率僅為60.1%，而2018年這一貢獻率高達76.2%。因此，不同於4月19日的政治局會議和2018年底的中央經濟工作會議，「深挖國內需求潛力」成為今年下半年經濟工作的首要任務。

消費不振正在拖累中國GDP增長。（HK01製作）

會議給出的刺激內需方案是「有效啟動農村市場，多用改革辦法擴大消費」。從6月3日，中國國家發展改革委發佈的《推動重點消費品更新昇級 暢通資源循環利用實施方案（2019-2020年）》來看，拉動內需主要通過鼓勵耐用消費品來實現，其中包括推動新能源汽車消費、「汽車下鄉」和家電更新換代補貼等政策。

此外，基建投資也是提振內需的重要方法。對此，會議詳細提出「實施城鎮老舊小區改造、城市停車場、城鄉冷鏈物流設施建設等補短板工程，加快推進信息網絡等新型基礎設施建設」。香港01在文章《刺激政策陷入窠臼 中國經濟的「大困局」》中認為，下半年基建投資仍將受到政府財政「喫緊」的制約，如果資金面不寬裕，基建投資的效果將十分有限。

要點三：有所為 有所不為

在此前的經濟發展的過程中，中國犯了很多錯，也走了不少彎路。如今，中國政府已經在出清「僵屍企業」、推進金融供給側結構性改革、擺脫經濟對房地產的依賴、抑制房價過高過快增長等諸多方面取得了一定成果。雖然目前經濟下行壓力較大，但是避免急功近利的心態，堅持正確的發展方向仍然十分重要。

內地房地產市場仍將受到政策抑制。（新華社）

會議上，中共要求科創板和房地產要堅守定位。科創板的定位是中國資本市場改革的重要「試驗場」，是科技創新的重要融資渠道，因此必須「落實好以信息披露為核心的註冊制，提高上市公司質量」。此外，房地產的定位是用來居住的商品而非投資、投機工具，因此要「落實房地產長效管理機製，不將房地產作為短期刺激經濟的手段」。

中國社會科學院的數據顯示，中國居民部門債務佔GDP的比重從2008年的17.9%快速增長至2018年的53.2%。在很大程度上，居民部門貸款負擔的增加導致居民消費能力下降。因此，對中國而言，解綁房地產市場刺激經濟的行為無異於飲鴆止渴。近期，個別地方城市的房地產市場政策有所鬆動，但被很快叫停。從會議內容來看，下半年中國房地產市場的發展仍將受到政策層面的制約。