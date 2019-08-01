日韓貿易戰走向失控　美國終於打破沉默

美國敦促韓國和日本達成「休戰協議」，讓雙方有更多時間進一步磋商。這番評論打破了華盛頓數周來對於日韓爭端的相對沉默期。

據韓聯社於周二（30日）報道，韓國外交部表示，日本有可能在8月2日舉行的內閣會議中，將韓國從貿易優待「白名單」中刪除。報導稱，韓國外交部當天在國會外交統一委員會會議上表示，日本內閣會議通過相關修正案後，經主管大臣和日本首相簽字等程式後，將於8月下旬開始施行。



韓國外交部已要求日方撤銷對韓出口限制措施，停止推進將韓排除在「白名單」之外，並呼籲日方通過對話等外交方式解決問題。外交部表示，若日本將韓國移出「白名單」，韓方將就此表示遺憾，並要求日方積極回應韓方為解決二戰勞工問題所付出的努力。



另據《彭博》周三（31日）報道，在韓國與日本的貿易爭端日漸失控之際，兩國政府都在積極拉攏美國，特朗普政府也對此作出了回應。特朗普政府一位高級官員周二（30日）告訴《彭博》記者，美國敦促韓國和日本達成「休戰協議」，讓雙方有更多時間進一步磋商。

這番評論打破了華盛頓數周來對於日韓爭端的相對沉默期。在此期間，韓國和日本的官員都試圖尋求特朗普政府明確在這一可能對全球科技企業造成深遠影響的爭端上的立場。