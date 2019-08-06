【財經評論】美股跌跌不休　是因為中國反擊了？

面對美國將財富過分集中在股市、債市等資本市場的情況，中國政府一旦打算「反攻」美國的關稅威脅，「幫助」美國加劇其市場波動將是一個有效的策略。

然而，為了應對貿易戰，中國政府終於決定開始「反擊」了嗎？8月5日，受貿易戰的再度緊張和人民幣兌美元匯率「破7」影響，美股慘遭血洗。美股道瓊斯工業指數一度超跌900點，收盤暴跌2.90%；納斯達克指數報暴跌3.47%，標普500指數也暴跌2.98%。自7月31日到8月5日，4個交易日，美股市值近2.4萬億美元灰飛煙滅。與此同時，基準10年期美國國債收益率也跌破1.75厘，創下自2016年11月以來的最低。恐慌的情緒正在美國資本市場蔓延。

對此，美國政府將矛頭直指中國政府的匯率操縱，認為正是中國政府的匯率操縱導致美元兌人民幣匯率大幅上漲，突破1:7的市場心理防線，從而引發市場恐慌。

然而，實事恰恰相反，中國確實在操縱匯率，只不過方向相反。在美國貿易戰威脅下，中國政府始終努力在保證人民幣幣值的穩定。在美元指數大幅上漲的情況下，人民幣一直再堅持不跟隨貶值。儘管這嚴重危害了中國出口廠商的利益，但是為了國際市場的穩定，為了中國眾多貿易夥伴的利益，中國政府從2018年起就在一次又一次的堅守「保7」關口，一次又一次地對國際人民幣沽空勢力進行市場喊話，並動用央票等市場工具打擊做空。

就是這樣，中國政府依然被指責為操縱人民幣匯率貶值以對沖對美國的加徵關稅。「顛倒黑白」莫過於此。

中國政府被指責為操縱人民幣匯率貶值以對沖對美國的加徵關稅。（視覺中國）

美國經濟動力已放緩

此次，真正導致美國股市暴跌的根本原因是美國經濟自身的衰退。伴隨著美國聯儲局十年來的首次減息，美國經濟復甦神話已經被打破。扣除中美貿易戰影響下的美國貿易商囤貨因素，美國2019年一季度GDP的實際增長只有1.52%。美國一季度消費者支出、非居民固定資產投資增長均低於預期，也低於2018年四季度水準。2019年二季度，美國GDP增速再次下滑到2.1%。美債短期收益率與長期收益率屢屢倒掛。美股危機早就已經醞釀。

為此，美國總統特朗普（Donald Trump）不得不逼迫聯儲局下調利率，以再度對美國經濟進行刺激。然而，聯儲局背後的美國銀行家們怎麼可能放棄既得利益。最終，當局僅僅礙於特朗普的施壓下調了25個基點的基礎利率，距離市場所預期50個基點相差甚遠。復甦的謊言已經破滅，而繼續吹大資本泡沫的資金卻沒有著落來。這是美國股市暴跌的內在原因。

而特朗普一直抱以厚望的「貿易戰」卻遲遲沒有取得「戰果」。由於中國政府的堅持，貿易戰既沒有縮小美國的貿易逆差，也沒有像2008年美國金融危機時那樣，逼迫中國去大量購買美國國債。特朗普寄希望於中國的妥協來挽救美國的經濟的戰略意圖沒有得逞。

內外交困，這才是市場恐慌、美股暴跌的根本原因。為了達成對於中國的戰略意圖，美國甚至不惜再次挑起朝鮮半島的緊張局面，甚至在背後干預、擾亂中國香港的穩定。這一些其實都是在於中國政府「討價還價」，以尋求對於美國經濟的外部資金支撐。

然而，就在此時，特朗普通過「顛倒黑白」「極限施壓」逼迫中國就範的辦法，早已讓中共的決策層感到失望和厭煩。一再的退讓和說理，已經不能「叫醒」一意孤行的特朗普和美國右翼勢力。於是，中國政府終於開始決定「反擊」。

特朗普應從「幻想」中警醒，深切感受到中國政府一貫保持克制的珍貴。（視覺中國）

易綱強調不搞競爭性貶值

在特朗普於上周四（2日）再次宣佈對3,000億美元中國輸美商品加篌10%關稅之後，中國國務院關稅稅則委員會立即宣佈，新成交的美國農產品採購暫不排除進口加徵關稅，中國相關企業已暫停採購美國農產品。

至周一（5日）人民幣兌美元匯率開始斷崖式下跌，並在「破7」後1個小時，中國央行行長易綱出面對市場進行公開講話。中國政府將人民幣匯率的暴跌原因直指美國的單邊主義和貿易保護主義措施及對中國加征關稅預期的影響。並且，易綱再次重申了中國作為一個負責任的大國，不搞競爭性貶值，不將匯率用於競爭性目的，也不會將匯率作為工具來應對貿易爭端的基本原則。

這段發言的言下之意就是，中國不想利用匯率貶值來應對貿易戰，但是美國不要逼人太甚。中國政府其實一直在幫助美國穩定人民幣匯率，以保證世界經濟平穩運行，客觀上也保障了美國股市的平穩。但是，特朗普不但不領情，反而屢屢對人民幣施壓，指責中國政府操縱匯率貶值。那麼，如果這也是匯率操縱的話，那麼就讓美國真正見識一下中共匯率「操縱」的後果。

如果不作為和放任做空，也可以被認為是一種政府對匯率的操縱行為的話。中國確實已經開始了對於美國貿易戰的「反擊」，只不過依舊顯得十分克制。此次美股的暴跌，衹是中國政府在恰當的時機「幫助」美國本已危機四伏的市場，加劇了恐慌與波動的程度而已。

小試牛刀，只為將特朗普從「幻想」中警醒，深切感受到中國政府一貫保持克制的珍貴。目前中國政府衹是在對美國發起的貿易戰進行被動的應對，以避免全面對抗。但是，一旦中國政府決定結束克制，主動發起「反擊」，那麼美國的經濟，尤其是股市將可能遭到難以承受的動盪。