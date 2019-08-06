中美股市同步大跌 　特朗普正在提前透支美國經濟

貿易戰愈演愈烈，特朗普再次將美股大跌的原因歸咎於中國報復，並喊話美國聯儲局減息，殊不知這樣的行為正在透支經濟增長，將美國推向危險的邊緣。

自美國總統特朗普（Donald Trump）宣佈對3,000億美元中國商品加徵關稅後，中國迅速採取了外匯貶值等一系列反制措施，中美貿易戰呈現出愈演愈烈之勢。受此影響，中國股市今日低開低走，三大股指跌幅一度均超過3%，臨近午市開始震蕩上行，跌幅逐漸收窄，截至當日收盤，上海證券交易所綜合指數下跌1.56%，失守2800點，收於2777.56點，深圳證券交易所成分指數跌幅1.39%，報收8859.47點，創業板指數下跌1.53%，收於1507.91點。

美股於周一同樣大幅收跌，低開低走，主要股指均創下2019年以來最大單日跌幅。道瓊斯指數盤中一度下跌近1,000點，納斯達克指數連跌6天，這也是特朗普入主白宮後最長的連跌記錄。截至收盤，道瓊斯指數下跌2.9%，收於25717.74點，納斯達克指數跌幅3.47%，收於7726.04點，標普500指數下跌2.98%，收於2844.74點。整個美國股市跌回一年前水平，市值蒸發超過7,000億美元。

美股暴跌可能是特朗普最不願看到的情況。（視覺中國）

貿易爭議引發股市大跌

貿易問題引發的恐慌情緒是此次股市大跌的主要原因。特朗普再次揮舞起關稅大棒後，立刻招致中國的強硬反擊。8月5日，人民幣迅速貶值，離岸、在岸人民幣雙雙突破7關口，隨後中國央行兩次回應破「7」，稱「人民幣匯率完全能夠在合理水平上保持基本穩定」。中國央行行長易綱表示，人民幣匯率波動「是市場驅動和決定的」，「對人民幣繼續作為強勢貨幣充滿信心」。

中國允許匯率貶值，美國財政部隨即宣佈將中國列為匯率操縱國。特朗普在社交媒體推特《Twitter》上指責：「中國將匯率降到歷史最低水平，這就是在操縱匯率」，同時喊話美聯儲（Fed），暗示其應該繼續減息。商務部在今日凌晨突然宣佈，中國相關企業暫停新的美國農產品采購。

中美貿易摩擦已經成為導致證券市場動蕩的持續性因素。中美股市下跌的同時，亞洲和歐洲主要國家股市也紛紛下跌，這加重了市場的恐慌情緒。芝加哥商品交易所（CBOE）衡量市場波動率和市場情緒的恐慌指數（VIX）一度大漲40%，一年以來，恐慌指數已經累計上漲111.25%。

分析認為，2018年以來，中美雙方你來我往的報復行動以及圍繞英國脫歐的長期不確定性反覆沖擊著全球市場的信心和金融市場的情緒。這種影響反噬到中美雙方，對本國經濟增長產生持續壓力。但這種壓力對於目前一心謀求選舉連任的特朗普而言顯然更加致命。

特朗普對於美國聯儲局降息的速度顯然很不滿意。（新華社）

美國經瀟動力已轉弱

特朗普曾在《Twitter》威脅，如果明年不能連任，美股將出現「前所未見」的崩盤。這顯然是特朗普謀求選票的一種政治渲染，但事實上，美股的漲跌與美國的經濟情況和市場預期息息相關。

儘管美國經濟增長強勁，但二季度2.1%的經濟增速已經創下特朗普上任以來的最低水平。美國經濟的中流砥柱消費在一季度僅增長1.3%，6年來第一次同GDP增速出現背離。6月製造業PMI大幅不及預期，創下10年新低。新訂單大幅下降均表明美國經濟的轉捩點將快於預期8月5日公佈的美國7月非製造業PMI（採購經理指數）錄得53.7，遠低於預期的55.5和前值55.1，刷新2016年8月以來最低水平。同時，美國7月非製造業訂單指數也跌至2016年8月以來最低水平。

眼看著連任大選漸行漸近，諸多經濟數據出現見頂跡象，特朗普顯然不甘心，這也是他不斷指責和督促美聯儲減息背後的動力。美股恐慌拋售也加大了市場對美聯儲再次減息的押注。根據芝加哥商品交易所「美聯儲觀察（Fed Watch）」工具統計，截至8月6日，市場預計當局將在9月18日下次議息會議減息的概率已達到100%，並且一次性減息50個基點的概率由8月1日的1.5%大幅提陞至28.1%。市場似乎已經把減息視作「探囊取物」一般的既定事實。

但減息並不是「萬能藥」，減息雖然降低了經濟下行的風險，但卻纍計了長期風險，將資產價格泡沫延後。在市場的裹挾和特朗普不斷「鞭策」下，不計後果的減息可能會透支美國經濟增長。為了即將到來的選舉，特朗普正把美國推向一個危險的邊緣，經濟衰退可能會以更加猛烈的形勢到來。