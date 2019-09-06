人行年內第2次降準　專家﹕內房股及中資金融股可受惠

人民銀行宣布本月16日全面降準0.5個百分點，為今年第二度全面降準，加上定向降準，可以釋放9,000億元（人民幣‧下同）資金。不過人行重申會實施穩健貨幣政策，不搞大水漫灌。 專家認為，人行再次降準是希望降低實體經濟融資成本， 以應對經濟放緩；又預期中資金融股及內房股可從中受惠。

建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利指，今次人行降準為年內第2次，人行於今年1月下調存款準備金率共1個百分點，釋放資金1.5萬億元。今次只下調0.5個百分點，全面降準釋放資金約8,000億元，連同定向降准釋放資金，總量約9,000億元。他認為，今次政策力度未如年初般強烈，主要希望降低實體經濟的融資成本，應對經濟下行壓力。

趙文利預料，人行會在本月20日左右降息，並同時降低中期借貸便利（MLF）利率，以及引領貸款市場報價利率（LPR）和實際利率下降。市場影響方面，他認為A股效應會較強，因港股受海外和本地因素影響較多，板塊上，中資金融股、房地產和房地產相關的強周期股票受益較多。

內銀和券商股早前已炒上，他提醒政策利好出台後，市場反應或變淡，惟相信金融股還有追落後的空間。另外，他指放寬政策將利淡人民幣，但由於聯儲局9月很可能減息，料人民幣逼近7.18算後下行壓力不太大。

建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利指，今次降準力度不如年初大。（區嘉俊攝）

星展料經濟下行壓力升溫

星展香港高級經濟師周洪禮分析指，人行是次全面降準0.5個百分點，反映內地經濟的下行壓力升溫，「中美貿易戰繼續白熱化，預計GDP增長將持續放緩，即使兩國敲定下月重啟貿易談判，相信亦不會有好大突破。」

不過其實人行早於8月中已有舉動，宣布改革貸款市場報價利率（LPR）定價機制，由於報價較貸款基準利率低出1厘，被市場視為「變相減息」。周洪禮認為，人行接連打出LPR改革及降準一套「組合拳」，是要填補貨幣政策的真空期，「LPR僅適用於新批貸款，要發揮作用至少需時3至4個季度，故此人行短期內仍要繼續出招拉低貸款成本。」他續指，人行在過去數季屢次降準，但目前內地平均借貸利率仍超過5厘，資金始終未能流到真正「等錢使」的地方，故此需要加碼推出政策。

由於聯儲局會再次減息，降低人民幣在寬鬆政策下的壓力。（視覺中國）

人行12月或將再度降準

周洪禮預期，隨着內地經濟挑戰愈趨嚴峻，人行很可能於12月再度降準，「估計幅度或介乎0.5至1個百分點，視乎內地經濟數據能否企穩、金融市場走勢等。」但他估計，在人行推出LPR改革過後，貸款基準利率的角色將會陸續淡出，人行暫時沒有太大動力減息，「相信會盡量透過LPR完成放水任務。」

至於是次降準對人民幣的影響，他指出投資者較為着眼中美貿易戰的進展，而由於中央早已放風要求及時降準，市場對此亦早有預算，「降準幅度甚至低於部分人預期」，估計人民幣不會因而遭受更大的貶值壓力。