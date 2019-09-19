【財經評論】聯儲局內部分歧留隱患　後續政策路迷霧重重

美國聯儲局今晨一如市場預期減息25個基點，但公開聲明和聯儲局主席的表態均顯示，內部存在巨大分歧，未來美國貨幣政策路徑有相當大的不確定性。

聯儲局如期宣佈減息25個基點，將聯邦基金利率目標區間下調至1.75至2厘。儘管美聯儲在公開聲明和新聞發佈會上都表示存在進一步減息的可能性，但聯邦公開市場委員會（FOMC）投票結果和點陣圖顯示，聯儲局官員在是否繼續減息問題上存在巨大分歧，這也給美國未來貨幣政策走向帶來了更大變數。

聯儲局決定減息後，特朗普再次表達了不滿，認為減息幅度不足（新華社）

三名委員減息0.25厘

聯儲局認為，聯邦公開市場委員會7月召開會議以來的美國勞動力市場表現強勁，經濟活動以適度的速度增長，平均就業增長穩健，失業率仍然很低。中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任、著名經濟學家徐洪才認為，美聯主要宏觀經濟指標表現良好，看來減息理由並不是基於此。但是聯儲局進一步認為，雖然家庭支出快速增長，但商業性固定資產投資和出口已經減弱，顯然減息是為了鼓勵投資和促進出口，應對國際經濟環境的不確定性。

徐洪才分析，美國除食品和能源之外的其他項目的通貨膨脹率低於2％，且長期通脹預期並沒有變化，近期受沙特石油設施遇襲等地緣政治風險影響，全球大宗商品價格反彈，由此看來減息是為應對通脹數據疲軟的理由也是勉強的。總之，美聯儲雖然做出了減息決定，但顯得有些猶豫。

不僅是美聯儲的公開聲明，從FOMC投票結果和主席鮑威爾（Jerome Powell）在新聞發佈會上的表態來看，美聯儲官員對當前美國貨幣政策持有的觀點不盡相同，呈現出巨大分歧。

在FOMC擁有投票權的10名官員中，7位支持減息25個基點，值得注意的是，3位投反對票的官員中，2位認為聯邦基金利率應該維持現狀，1位則支持更大幅度減息，將息率下調50個基點。

點陣圖的分佈也印證了美聯儲內部的「分裂」。儘管美聯儲對利率預測中值顯示，今年不會進一步減息。其中，17名委員中有7名認為2019年還將減息一次，5名委員認為維持利率不變，5名委員認為還將加息一次。在對2020年的預測上，分歧甚至更大。雖然預期中值顯示，利率將維持不變。但約一半委員預計，到2020年12月底，利率將比最新基準利率低0.25個百分點，而另外一半的官員認為，至少加息一次是合適的，僅兩名委員預計維持利率水平不變。

美聯儲如期減息，市場反應整體較為平淡。（視覺中國）

鮑威爾明言不會採取負利率

巨大的內部分歧面前，鮑威爾在新聞發佈會上「含糊其辭」也就不難理解。在發佈會上承諾，如果條件允許，美聯儲將采取一系列減息舉措，但他認為現在沒有必要。鮑威爾再次強調，當局貨幣政策沒有預設路徑，並承認當前做出判斷相當困難，因為內部存在不同意見。

不過，鮑威爾也明確表示聯儲局不會像歐洲央行那樣實行負利率。但保留了量化寬鬆的可能性，「擴大資產負債表規模的時間有可能比預期的更早。」

中信證券研究部固定收益首席分析師明明分析，未來美聯儲政策路徑有相當大的不確定性。首先是全球經濟增長放緩，近期中國多項經濟數據均低於預期，歐洲存有通縮風險，德國可能陷入技術性衰退，英國脫歐風險尚未落地。其次，中美貿易談判，雙方近期的緩和跡象主要是為了避免摩擦升級，但並不代表核心問題能得到迅速解決；最後是通脹。

雖然沙特油廠遇襲事件的後續發展可能加大核心通脹上行壓力，但是美聯儲更為擔憂的是持續性低通脹，7月會議紀要表示通脹高於2%目標是可以容忍的。值得注意的是，8月美國製造業採購經理指數（PMI）首次降至50枯榮線以下，投資疲軟和就業放緩表明美國經濟處於下行階段，當局減息進程取決於不確定性風險何時對經濟數據產生影響。

徐洪才表示，美聯儲減息消息公佈後，美國金融市場表現整體比較溫和，沒有出現大幅波動。不過市場普遍預計美聯儲會進一步減息25個基點，對未來經濟增長和全球不確定性的悲觀預期已經形成。因此，在各國央行低利率的市場環境下，國際資本流動和匯率波動的風險會進一步加大。