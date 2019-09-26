王毅：中美貿易摩擦雙方受損　數據證明誰也沒佔便宜

中國國務委員兼外長王毅於紐約發表主旨演講，列舉一系列數據說明，在貿易戰中中美雙方誰也沒佔誰便宜、誰也離不開誰。

王毅表示，過去40年，中美雙邊貨物貿易額增長了252倍。根據美中貿易全國委員會報告，2009年至2018年間，僅美國對華出口就支橕了超過110萬個美國就業崗位。97%的受訪美國企業表示與中國做生意是盈利的。中美貿易平均每年為每個美國家庭節省850美元成本。中美貿易摩擦一年多來，雙方都遭受了不應有的損失。加征關稅提高了美國企業生產成本、抬昇了美國國內物價、消耗了美國經濟的增長潛力，美國企業、農民、消費者都已切身感受到越來越明顯的壓力。

王毅表示，中美兩國已經互相成為最重要的貿易夥伴和投資對象國，堪稱利益共同體。2018年，中美雙邊貿易額超過6,300億美元，雙向投資存量超過2,400億美元。中國成為美國飛機、農產品、汽車、集成電路的重要出口市場。據美方研究機構統計和調查顯示，儘管受到中美貿易摩擦影響，2019年上半年美企對華投資69億美元，比前兩年同期均值提高1.5%。87%的在華美企表示將繼續留在中國市場，中國美國商會74%的成員計劃進一步擴大在華投資。