美日簽貿易協定涉農產品及數字貿易　未包含關鍵分歧

10月7日，美國與日本簽署了貿易協定，主要涉及農產品及數字貿易，但沒有解決汽車關稅等棘手問題。

《上觀新聞》今日報道，協定由美國貿易代表羅伯特·萊特希澤（Robert Emmet Lighthizer）與日本駐美大使杉山晉輔在白宮簽署。此次簽署協議是建立在9月聯合國大會期間兩國元首會面的基礎上的，當時美國總統特朗普（Donald Trump）與日本首相安倍晉三敲定了這些初步協議。

據報導，協定取消了日本對美國堅果、漿果、穀物、葡萄酒、乳酪和其他產品徵收的約43億美元的關稅，並降低了價值29億美元的牛肉和豬肉產品的關稅。目前對另一項約17億美元的農產品出口徵收的關稅將保持不變。

美聯社指出，對美國而言，此次與日本達成貿易協定，可謂收穫頗豐。尤其在美國退出跨太平洋夥伴關係協定(TPP)後，協議將為美國農民重新贏得利益。

但美國全國廣播公司財經頻道《CNBC》分析指出，儘管協定對農業和數位產品是福音，但這份貿易協定並不“完整”，因為沒有涉及美日兩國貿易協定談判中的核心分歧——汽車關稅。自2018年9月啟動貿易談判以來，美日一直在農產品、汽車關稅等問題上存在分歧。特朗普曾以國家安全為由，威脅對外國汽車加征關稅。據媒體報導，日本汽車2018年對美出口額達510億美元。