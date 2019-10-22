【財經評論】易綱的失望與無奈：中國崛起再次遭遇美國阻力

國際貨幣基金組織宣佈推遲份額改革，中國央行行長易綱公開表示感到「非常失望」，崛起的中國渴望參與到國際事務中，這勢必導致美國利益受損。

10月18日，國際貨幣基金組織（IMF）決策機構國際貨幣與金融委員會第40屆部長級會議在美國華盛頓結束。IMF在隨後的聲明中表示「由於第十五次份額總檢查沒有取得進展」，會議決定推遲份額改革最遲至2023年末。據《新華社》報道，人民銀行行長易綱於周日（20日）表示，對IMF未能在份額改革上達成一致感到「非常失望」。

增加IMF份額是中國央行推進人民幣國際化的重要手段。（視覺中國）

中國對應投票權為6.09%

按照原定計劃，IMF會在本次秋季會議上完成第十五次份額改革。改革完成後，中國在IMF的份額和投票權從第三名上升至第二名。目前，美國擁有17.46%的份額，對應16.52%的投票權；日本排名第二，擁有6.48%的份額，對應6.15%的投票權；中國排名第三，擁有6.41%的份額，對應6.09%投票權。

份額一般反映一個國家在世界經濟中的地位，並決定該國在IMF的投票權和對IMF的資金貢獻率。因此易綱對外界表達不滿時強調，份額是IMF的主要資金來源，未能調整份額比重削弱了IMF的代表性、治理能力與合法性。

在IMF內部，份額決定了成員國在IMF決策中的投票權。IMF每個成員國的投票權由基本票加上每10萬SDR的份額增加的一票構成，也就是說，份額越大，可以獲得的投票權佔比就越高。

除了可以獲得直接的國際話語權，推進人民幣國際化外，IMF份額還有一個最直接的作用——獲得貸款，根據IMF規定，成員國可從IMF獲得的貸款數額（貸款限額）以其份額為基礎。例如，在備用和中期安排下，成員國每年可以借入份額200%以內的資金，累計最多為份額的600%。特殊情況下的貸款限額可能更高。

雖然易綱的「失望」顯得合情合理，但IMF份額改革失敗背後是更加複雜的大國博弈。

在中國央行引導下，人民幣匯率破7，匯率波動更加合乎市場預期。（新華社）

GDP為IMF屬衡量指標之一

IMF份額由一個公式權重確定，其中國內生產總值（GDP）佔50%，開放程度（主要衡量項目是經常項目收支綜合）佔30%，經濟波動性（經常項目收入和資本淨流動波動程度）佔15%，國際儲備佔5%。

按照IMF秘書長林建海的說法，因為各國國情不同，對各變量佔公式權重看法也有很大分歧。就以GDP一項為例，有的國家認為按市場匯率計算GDP合適，也有國家認為購買力平價更能反映GDP的規模。

眾所周知，以GDP衡量，中國早已超越日本。但一方面是GDP只是衡量IMF份額的一個參考指標，另一方面，IMF理事會通常五年舉行一次份額總檢查，存在一定滯後性。更重要的是，任何的份額變化必須經過85%的總投票權批准，並需要所有成員國簽字認可。由於美國擁有16.52%的投票權，這就賦予其實質上「一票否決權」。

換言之，中國想要在IMF爭取更大的份額和話語權，還是繞不開美國。尤其關鍵的是，IMF份額改革最終需要美國國會授權通過。

美國國會反對IMF增資方案

早在2010年，IMF就通過了份額改革和治理改革的方案，其中，中國的份額被大幅提高。但由於涉及到總份額變化，需要美國國會增加預算，因此方案在美國參眾兩院和兩黨之間反覆，直到2015年12月，美國參眾兩院通過了2016財年支出及稅務法案，IMF於５年前通過的份額和治理改革方案被包括在支出法案中。

該項改革生效後將使IMF總份額翻番，從約2,384億SDR（特別提款權）增加到約4,768億SDR，並實現向有活力的新興市場和發展中國家整體轉移份額6個百分點。其中，中國份額佔比將從3.996%升至6.394%，排名從第六位躍居第三位。美國國會諸多反對派人士正是借由IMF增資，阻撓已經通過的份額調整方案。

隨著中國綜合國力不斷增長，成為國際秩序建設的重要參與者，理應承擔更多國際責任。美國作為第二次世界大戰後最大的國際秩序受益者和維護者，應該意識到面對新參與者的衝擊，國際秩序也需要與時俱進，適時調整，這是歷史的必然趨勢。