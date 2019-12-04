【財經評論】特朗普言論惹市場恐慌　美股大跌真的不值一提？

昨日，美國總統特朗普（Donald Trump）在倫敦參加北約（NATO）會議時表示，在中美貿易問題上沒有最終期限，完全取決於他是否願意。特朗普雖然表示中美貿易談判進展順利，但是卻認為等到大選之後再達成中美貿易協議或許更好。

受特朗普此番言論的影響，美國三大股指全線下跌。道瓊斯工業平均指數跌280.23點，跌幅為1.01%；納斯達克指數下跌0.55%，報收8,520.64點；標普500指數下跌0.66%，報收3,093.20點；三大股指盤中最大跌幅均超過1.5%。衡量市場恐慌程度的CBOE波動率指數（VIX）創7周新高，盤中一度漲近20%。

面對股市的下挫，特朗普則表示，當日的跌幅與自他當選以來美國股市的累計漲幅相比，「不值一提」。那麼，美國股市的震盪真的像特朗普所言的那麼輕鬆嗎？

特朗普表示不關注股票市場每日走勢。（視覺中國）

美股為企業主要資金來源

美國三大股指之所以能在近期連創新高，一方面是因為美國聯儲局（FED）連續3次下調聯邦基金利率，另一方面是因為中美貿易戰局勢的緩和。2018年第四季度中美貿易戰陷入僵局時，美國三大股指連續下跌，一度進入「技術性熊市」（指股指從最近的高點下跌超過20%）。因此，一旦中美貿易談判生變，美國股市的下跌幅度絕對不會「不值一提」。

經過上百年的發展，美國股市已經成為美國經濟社會舉足輕重的一環，美國股市的升跌影響廣泛。中證監督報告顯示，美國80%的融資依靠直接融資，而股票市場是主要的直接融資市場，是美國企業重要的「輸血基地」。同時，美國股票市場還承擔了為資本定價、優化資源配置等功能。美國股市的長期上漲也成為美國居民財富積累的一部分。

此外，美國的社會福利制度與美國股市關係密切。美國退休養老基金大多由專業投資機構管理，主要包含兩部分：以401K退休金計劃為主的約定提存金計劃（Defined Contribution Plan，DC計劃）和為了應對低儲蓄率的個人退休賬戶（Individual Retirement Account，IRA）。美國僱員福利研究所（Employee Benefits Research Institute）的報告顯示，股票市場是DC計劃和IRA的主要投資方向之一。Wind數據顯示，目前DC計劃和IRA持有的股票資產佔美國股市總市值的10%左右。因此，一旦美國股市快速下跌，美國居民的社會福利將會受到嚴重影響。

美國股票市場與美國經濟緊密相連。（新華社）

美股基金多周錄淨流出

2009年三月以來，標普500指數的漲幅已經高達320%。長達十年的「牛市」讓美國股票市場相對高估，也使投資者的神經緊繃。美國投資公司協會（ICI）的數據顯示，9月以來，美國股票基金淨流出超過100億美元，在過去8周中有7周均呈現資金流出。

與此同時，全球股票基金在過去2周淨流入82億美元，表明投資者正在了結在美國股市的盈利，轉而投向估值更低的全球股票市場。

如今，美國的經濟雖然剛剛經歷了三次降息，但是局勢並不樂觀。紐約聯儲11月29日對2019年四季度經濟增長的預測僅為0.77%。美國供應管理協會（ISM）12月2日發佈的數據顯示，11月美國製造業採購經理人指數（PMI）繼續下行至48.1%，不及市場預期。美國製造業已經連續四個月陷入收縮區間（50%以下）。

隨着美國經濟的不斷下滑，連創新高的美國股市與經濟數據的背離已經引發市場警惕。特朗普的言論如果導致中美貿易局勢再次緊張，美國股票市場或將在恐慌情緒的引導下發生連鎖反應。那時，股市的下跌幅度必然不會如特朗普所言的「不值一提」。