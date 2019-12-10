【財經評論】數據證明一切　中國正繞開美國貿易戰　恢復增長

中國海關統計於周日（8日）公布11月外貿數據。12月9日，中共中央及國務院便發佈了《關於推進貿易高質量發展的指導意見》（簡稱《意見》）。數據證明，儘管受到「中美貿易戰」的影響，2019年中國外貿在歷經下跌放緩之後，終於得以恢復，尤其是進口已經恢復到去年同期水平，並且貿易順差還在逐步擴大。同樣來自中共的《意見》也顯示，贏得對美「貿易戰」的勝利，對於中央政府來說並沒有美國總統特朗普（Donald Trump）期望的那麼重要。相反，目光放在了更廣闊的未來。

中國的外貿生產和進出口數據，正在從貿易戰的最初打擊中恢復。（VCG）

首11個月出口增長4.5%

根據中國海關最新公布的數據，2019年首11個月中國貨物貿易進出口總值28.5萬億元（人民幣‧下同），比去年同期增長2.4%。其中，出口15.55萬億元，增長4.5%；進口12.95萬億元，與去年同期基本持平；貿易順差2.6萬億元，擴大34.9%。

如果不考慮在高技術領域和關鍵元器件，美國對中國的限制，僅從貿易額上衡量，中國正在通過出口結構的提升和「一帶一路」國家的貿易拓展，繞過「美國的干擾」。同貿易戰之初的預測一樣，美國對於中國經濟的遏制效果正在被消解，反而成為中國自力更生、提升科技水平的動力。

從規模和增長來看，2019年前11個月，中國外貿出口增速，按年達到4.5%。在全球經濟放緩，進出口額萎縮的情況下，中國出口增速高於全球主要經濟體整體水平。

從貿易產品的結構上來看，2019年11個月，中國機電產品出口9.09萬億元，增長4%，佔出口總值的58.4%。其中，電器及電子產品出口4.19萬億元，增長5.3%；機械設備2.6萬億元，增長1.3%。中國出口產品的質量和技術含量在快速增長，集成電路、醫療器械出口增速高於整體。

另外，從進出口國家分布和貿易方式上來看，2019年11個月，受貿易戰影響，中國與美國之間的進出口額按年下降了11.1%。但是，中國與歐盟（EU）、東盟（ASEAN）的進出口額分別是4.4萬億元和3.98萬億元，按年分別增長7.7%和12.7%；與此同時，中國與「一帶一路」沿線國家進出口達到8.35萬億元，按年增長9.9%，高於總體增速7.5個百分點，佔中國進出口總值的比重達29.3%。

2018年中國主要貿易伙伴及進出口額佔比（多維新聞製作）

數據讓中國與美談判時更具底氣

與2012年相比，中國在2019年1月至10月對新興市場出口佔比提高5.5個百分點至48.8%；中西部地區出口佔比提高3.9個百分點至18.1%；機電產品出口佔比提高0.7個百分點至58.3%；民營企業出口佔比提高13.8個百分點至51.4%；一般貿易出口佔比提高10個百分點至58.2%。

正所謂，東方不亮西方亮，中國商品正在逐步擺脱廉價、低質的刻板意向，以及對於美國市場的依賴，並通過更優秀的產品和高質量的系統服務，以及國際間更深入的合作，開闢更廣袤的市場。

如果在2018年，抑或是2019年初，人們開普遍擔心「貿易戰」對於中國的打擊，那麼，無可辯駁的數據似乎正在證明一切。同時，面對中美貿易高級別磋商第一階段協議的談判，中國也有了更多的底氣。

就在12月9日，有關貿易發展的《意見》便出爐。《意見》明確到2022年，中國貿易結構更加優化，貿易效益顯著提升，貿易實力進一步增強。

贏得對美「貿易戰」的勝利，對於中央政府來說並沒有那麼重要，因為目光已放在了更廣闊的未來。在未來，中國將重點發展全球產業鏈，拓展國際合作新空間，以及推進「三項建設」。按照《意見》要求，中國將更注重建設平台體系以發揮對貿易的支撐作用。外貿轉型升級基地、國際營銷體系、貿易促進平台，這「三項建設」將是中國外貿體系建設的重中之重。