【財經評論】聯儲局過於樂觀　美國經濟或已坐在「炸彈」上

在連續三次降息後，聯儲局（FED）聯邦公開市場委員會（FOMC）周三投票一致決定，維持聯邦基金利率目標範圍不變，美國持續降息行動暫告一段落。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在新聞發佈會上表示，「美國經濟前景仍然樂觀」。

由於美國失業率繼續走低，且通貨膨脹水平維持穩定，聯儲局貨幣政策決策層對美國未來的經濟普遍看好。聯儲局的公告顯示，4名FOMC委員認為2020年需要加息，其餘委員認為2020年應繼續維持利率水平不變。而長期來看，大部分FOMC委員認為美國的利率水平應該恢復到2.5%左右。

然而，聯儲局在11月的《金融穩定報告》中對金融體系面臨的風險卻並不樂觀。報告中，聯儲局詳細分析了企業債務積累的風險。數據顯示，截至2019年二季度，美國企業債高達9.97萬億美元，與GDP的比值高達47%，是自2009年以來的最高水平。國際金融研究所（IIF）的債務專家埃米爾·蒂夫蒂克（Emre Tiftik）將企業債高企的現象表述為，經濟「正坐在一顆未爆炸的炸彈上」。

美國企業債務積累達到歷史較高水平。（聯儲局官網截圖）

聯儲局的報告顯示，企業的債務積累不但達到歷史高點，而且仍在擴張中，增長速度超過國內生產總值（GDP）增速。這導致美國非金融企業的槓桿水平（資產負債率）已經接近20年來的最高水平。

美國非金融企業槓桿率高企。（聯儲局官網截圖）

跌入垃圾評級債券數目增加

此外，聯儲局發現，目前美國約有一半的投資級未償還債務被評為BBB級（屬於「投資級」中的最低類別），接近歷史最高水平。2019年從「投資級」降為「投機級」的債務數量已接近過去五年的平均水平，市場將這些債券稱為「墮落天使」（Fallen Angel）。

摩根士丹利（Morgan Stanley）的研究發現，金融危機期間，大量BBB級債券被降級。在1989年至1991年、2000年至2003年、2007年至2009年的經濟低迷期，有23％至45％的投資級債券被降級為投機級。在經濟低迷時期，大量「墮落天使」的出現可能會導致投資者恐慌性拋售降級的債券，從而導致市場流動性緊缺，引發系統性金融危機。

企業債的快速擴張離不開貨幣政策的長期寬鬆。資產管理公司貝萊德（Black Rock）認為，長達十年的超低利率水平鼓勵企業使用更多債務為業務運營提供資金。同時，長期低利率水平導致投資者對收益率相對較高的BBB級企業債更加青睞。近期，聯儲局連續三次降息，使企業的再融資成本繼續下降。降息雖然不能從根本上解決企業槓桿過高的問題，但是能夠在一定程度上延緩了「債務危機」爆發的時間。

如果聯儲局僅僅因為就業數據良好就準備加息，那麼企業的融資成本必然上升，導致一些企業評級出現波動。其最終的結果可能會是提前引爆企業債「炸彈」。因此，雖然聯儲局樂觀地想要在未來恢復較高的利率水平，但是美國金融系統已經積累的風險恐將難以承受加息的後果。