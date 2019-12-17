滬指重回3000點　A股牛市來臨？

多重利好消息刺激下，中國股市今日全面上漲。上海證券交易所綜合指數升1.27%，收市報3022.42點,滬指重回3000點大關；深成指數上漲1.45%，收市報10306.03點；創業板指數上漲1.20%，收市報1801.62點，創業板指數創18個月新高。

60間A股公司升停板

A股在券商、銀行、信託等金融股帶動下權限走強，前期熱點科技股、養殖板塊、5G概念持續活躍，滬深兩市交易活躍，全天成交量突破7,000億元人民幣。個股方面，3,115隻股票上漲，超過60家公司升停板。

股市熱度高漲是多重利好因素作用結果。近期，中美達成第一階段貿易協議文本消息提振，市場信心全面回暖。不僅中國股市連漲三日，美國也在12月16日再創新高。

從2010年至2019年的十年間，中國股市股指幾乎「原地踏步」。（VCG）

中國國內政策面「頂層設計」也已塵埃落定。中共中央經濟工作會議對2020年工作定調。其中明確「加快金融體制改革，完善資本市場基礎制度，提高上市公司質量，健全退出機制，穩步推進創業板和新三板改革」。同時運用貨幣政策、財政政策逆周期調節手段穩定經濟增長。

而近期公布的中國宏觀經濟數據也出現「探底企穩」迹象。中國國家統計局數據顯示，2019年11月採購經理指數（PMI）重回擴張區間，達到50.2%。12月16日，剛出爐的2019年11月規模以上工業增加值按年增長6.2%，增速比上月加快1.5個百分點，服務業生產指數增長6.8%，比上月加快0.2個百分點。

中國前海開源基金董事總經理、首席經濟學家楊德龍認為，無論工業、服務業增速都在恢復，有明顯的企穩迹象，這是宏觀調控逆周期調節政策逐步發力的結果，也為2020年中國經濟增長打下堅實基礎。

明年首季逾萬億元市值股份解禁

連續三個交易日大漲後，市場風險偏好提升，金融數據信息提供商萬德數據顯示，截至12月16日，滬深兩市融餘額9,771.39億元，當日淨增加近百億元，融資餘額創2019年4月14日以來新高。另外，滬股通、深股通北向資金全天淨流入88億元，為連續第24個交易日淨流入，顯示海外機構投資者對於中國股市的看好。統計顯示，2019年以來，北向資金已經累計淨流入超過3,200億元。

很多中國券商都認為，A股正在經歷一輪「長牛」行情。中國英大證券首席經濟學家在社交媒體上樂觀地表示，這是中國股市最後一次穿越3000點，自此開啟牛市，上證指數將與3000點「永別」。

不過，中國股民追求「牛市」的期盼註定不是一帆風順的。最現實的障礙是2020年1月，A股將有6,618億市值股票被解禁限售，整個2020年一季度，解禁市值達到11,686億元，單季度處於2015年以來高位，這必將給市場帶來巨大沖擊。

另外，2019年以來，全球資產波動上漲，背後的一大原因是各國央行「放水」。相比而言中國央行是其中較為「矜持」的一個。而2020年對衝經濟下行壓力的重要方式是中央政府投資。實體企業層面可能會面臨進一步流動性壓力，尤其可能導致市場分化，「好的越好、差的越差」，即便是上市公司亦是如此。