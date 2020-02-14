巴菲特老搭檔芒格批中國投資者：愛賭博　很愚蠢

「股神」沃倫·巴菲特（Warren Buffett）的長期商業夥伴、巴郡（Berkshire Hathaway）副董事長查理芒格（Charlie Munger）表示，中國公司比美國公司更強大。他還哀歎報業現已陷入「垂死」狀態，並對特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克（Elon Musk）表示讚許。

現年96歲的芒格在洛杉磯報紙出版公司Daily Journal Corp的年會上發表講話，對中國及其經濟抱有欽佩態度。「最強大的公司不在美國。」他說道。「中國的公司比我們的公司更強大，增長也更快。」

不過芒格同時也批評，中國投資者「喜歡賭博」，這是「非常愚蠢的」。

芒格表示看好中國公司，不會買特斯拉股票。（新華社）

對於馬斯克麾下的電動汽車製造商特斯拉，許多投資者則都抱有看好的立場，該公司股價自2019年6月份以來已經上漲了四倍多，導致那些押注其股價將會下跌的淡倉遭遇了鉅虧。

芒格稱，他永遠不會買入（特斯拉股票），但也永遠不會賣空。他認為，馬斯克是個很特別的人，他可能高估了自己，但他可能不會總是錯的。伯克希爾哈撒韋公司此前對中國電動汽車公司比亞迪進行了投資，而芒格是這筆始於2008年的投資的主要支持者。

另外，在美國股市處於紀錄高位的形勢下，芒格還告誡投資經理要「為未來的艱難時期做好準備」，這與巴菲特此前作出的建議是一致的，他認為對於很多投資者來說，對指數基金進行投資才是更好的。

「很多回報豐厚的對衝基金和私募股權公司都存在可悲的過度行為。」芒格說道。