【財經評論】面對疫情 三箭齊發　中國政府集中火力恢復經濟

武漢肺炎的「戰況」已經出現拐點，而疫情給中國經濟帶來的影響卻剛開始顯現。企業開工不足、流動資金緊缺、社會消費減弱等等都嚴重威脅着中國經濟增長，甚至將導致中國經濟的衰退。為了應對這種情況，目前中國政府再次「三箭齊發」，從深化改革到財政政策，再到貨幣政策紛紛調整原有部署。

新冠疫情拐點已現，中國正在在全面復工，但是來自資金、用工方面的諸多困難急待解決，圖為2月12日，北京北汽延峰工廠工作人員在生產線旁噴灑消毒液準備復工。（新華社）

冀加速推進改革

2月14日，中共中央總書記、中國國家主席習近平主持召開中共中央全面深化改革委員會第十二次會議。會議定調2020年作為中國「十三五」收官之年的經濟和社會改革目標，要求以疫情暴露出的社會治理和經濟短板為突破口，健全國家公共衛生應急管理體系和保障體系、健全公共衛生服務體系；分類放寬服務業准入限制，深化重點領域改革，提升供給質量和效率；同時加快基礎設施、民生保障體系的投資建設；落實官員隊伍的相關制度改革。

政府顯然沒有因新冠疫情放棄2020年的既定目標，相反，寄希望以疫情為契機，繼續推出一批重要改革方案，通過改革促進社會治理水平與經濟的發展。

此後，為了配合抗擊疫情和中共繼續改革的需要，2月16日中國財政部部部長劉昆在中共黨媒《求是》雜誌撰文，說明了2020年的中國財政最新部署。劉昆表示，儘管中國財政整體上面臨減收增支壓力，財政運行仍將處於「緊平衡」狀態，但是依然有能力、有辦法繼續實施積極的財政政策，以支持經濟發展。下一步，中國將繼續減税降費，促進疫情防控、拉動經濟增長。

2月16日，中國財政部部長劉昆在中共黨媒《求是》雜誌撰文表示，2020年將實施積極的財政政策從「質」和「量」兩方面發力，加強逆周期調節。 （Reuters）

早已為金融防疫作部署

為此，中國財政將採取「壓一般、保重點」的方式優化財政資金配置。壓縮政府一般性開支，確保加大對教育、「三農」、疫情防控、以及三大攻堅戰（包括扶貧、環保和金融防風險）等重點領域的保障力度。

此外，中國政府還將通過增發、早發政府專項債券的方式，加快重大項目的投資和建設。為此劉昆強調，將堅持「資金跟着項目走」，優化投向結構，擴大使用範圍，在項目上儲備一批、發行一批、建設一批、接續一批，儘快擴大有效投資，形成對經濟的有效拉動。

而作為中國金融和貨幣政策的具體制定者，早在2月3日，中國央行就已經提前開始了「金融防疫」的工作部署。不僅下發近3,000億元（人民幣‧下同），通過逆向回購淨釋放了近1.7萬億元流動性，而且開始了實際上的降息進程。

2月3日，中國人行已經將7天、14天逆回購中標利率下調至2.40%、2.55%，較前期下降10個基點。2月17日，中國人行再次展開1萬億元逆向回購，（除9,000億元逆回購到期外，再次淨釋放流動性1,000億元），並將1年期的中期借貸便利操作（MLF）中標利率下調至3.15%，下調10個基點。預計2月20日公布的中國LPR也將向下調整。2020年中國企業的融資成本將進一步下降。

至此，目前中國政府已經從深化改革、積極財政，再到靈活的貨幣政策，三個方面對疫情給經濟帶來的影響作出了相應的調整。在調動各方積極性，在確保前一階段改革成果的基礎上，中國將以新冠疫情暴露出的治理和經濟短板為突破口，集中火力恢復經濟。