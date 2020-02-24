【財經評論】首季經濟或陷衰退　今年中國還能進入小康社會嗎？

昨日，統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議在北京召開，這是中共5天來舉行的第三場高層會議。2月19日。中共中央政治局常委召開會議，「聽取疫情防控工作匯報，研究統籌做好疫情防控和經濟社會發展工作」。2月21日，中共中央政治局常委再次召開會議，「研究新冠肺炎疫情防控工作，部署統籌做好疫情防控和經濟社會發展工作」。

三次會議都將經濟發展放在與疫情防控同等重要的位置上。在昨日的會議上，中國國家主席習近平表示，要「努力實現全年經濟社會發展目標任務，確保全面建成小康社會和完成『十三五』規劃」。雖然「當前疫情形勢依然嚴峻複雜，防控正處在最吃勁的關鍵階段」，但是中國政府關於全面建成小康社會的目標沒有變。

中國政府正在推動製造業企業復產復工。圖為年2月9日，一名身着防護服的工人正在為中國江蘇省連雲港市的一家工廠消毒，之後工廠將於2月10日復產復工。（路透社）

要達標今年最少增長5.5%

全面建成小康社會在「經濟持續健康發展」方面的可量化標準就是「實現國內生產總值（GDP）和城鄉居民人均收入比2010年翻一番」。根據粵開證券首席經濟學家李奇霖的測算，即使考慮到第四次經濟普查的影響，2020年中國GDP增速也必須達到5.5%，才能實現「翻一番」的目標。

面對這樣的經濟增速要求，受疫情影響的2020年還會是中國全面建成小康社會之年嗎？目前來看，雖然從疫情爆發到現在只有一個多月的時間，但是中國經濟已經受到了嚴重的衝擊，GDP增速放緩已成定局。

首先，在1月的春節假期期間，居民消費沒能得到釋放。由於疫情爆發正值春節假期，旅遊、餐飲等服務產業遭受重創。此外，中國汽車工業協會的數據顯示，1月份中國重點企業汽車銷量按年下滑18%，新能源汽車銷量按年大幅下降54.5%；中國上海易居地產研究院的數據顯示，1月份中國百強房地產企業的整體業績規模較2019年同期下降近12%。

其次，疫情在2月全面爆發，導致中國大部分經濟活動陷入停滯。進入2月之後，由於交通和人員流動的限制，企業的復產復工進展緩慢，餐飲等需要人員聚集的服務業場所仍然無法完全開放營業。中信建投證券首席經濟學家張岸元認為，2月份中國經濟規模按年可能出現萎縮，如果1月份和3月份的經濟增長量不能抵消2月份的經濟萎縮量，2020年一季度中國GDP可能出現負增長。

中國中信證券的研究團隊也認為，疫情將使中國2020年一季度GDP增速大幅回落，但是在隨後三個季度中，經濟增速有可能反彈至6.0%至6.5%。中信證券預計2020年一季度經濟增速下滑並不會對全年造成特別嚴重的衝擊，後三個季度可以彌補一季度的部分損失，而全年GDP增速預計為5.6%至5.7%。

疫情對中國春節假期餐飲和消費的影響巨大。圖為2月7日北京的一家商場外門可羅雀的景象。（路透社）

韓意兩國確診數目增加

最後，疫情已經向全球蔓延，全球經濟可能會因此受到負面影響，從而進一步拖累中國的經濟增長。韓國已經累計確診逾800名新型冠狀病毒肺炎患者，成為中國之外的又一大重災區。此外，意大利已成為歐洲新冠肺炎疫情最嚴重的國家，3天內增加了157名確診患者，多個城市下令「封城」。在經濟全球化的今天，如果疫情繼續在其他國家爆發，中國經濟難免再次受到衝擊。

由於目前疫情還沒有得到有效控制，中國經濟將受到何種程度的影響還沒有定論。但是，有一點比較肯定，那就是2020年一季度中國經濟增速不會特別樂觀，甚至可能出現負增長。因此，僅從經濟增長來看，中國想要在2020年實現全面建成小康社會的目標，還需要「把中國發展的巨大潛力和強大動能充分釋放出來」。

其實，無論能否「實現全年經濟社會發展目標任務」，中國高層都必須做出這種表態，因為在疫情期間，信心更加重要。如果社會對經濟增長的預期很悲觀，投資和消費需求就無法帶動。只有當社會對經濟增長的信心充足時，居民才會消費，企業才會投資，貨幣政策和財政政策才能夠發揮效果。