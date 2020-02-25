【武漢肺炎】疫情擴散全球股市慘遭血洗　 A股緣何「一枝獨秀」？

中國股市早盤三大股指均低開，上海證券交易所綜合指數低開1.62%，創業板指數跌2%。全天A股呈現「V型」走勢，上證指數收跌0.6%，報3013.05點；深成指上漲0.61%，收於8670.6點；創業板指數收漲1%，報2286.66點。滬深兩市成交額連續5個交易日突破1萬億元人民幣。

A股低迷明顯受到外圍市場影響，國際市場在周一（24日）大跌。儘管美國總統特朗普（Donald Trump）喊話稱：「疫情在美國得到了很好的控制。他稱美國已對某些國家和地區關閉國門，同時美國擁有世界上最好的醫生，目前沒有死亡病例，且曾經確診的病例中部分已完全康復，一切都在掌握之中。」但美國股市三大股指當日跌幅均超過3.3%，道瓊斯工業指數跌幅超千點，跌破28000點關口，收於27960.8點，創下2019年12月以來新低；納斯達克下跌3.71%，收於9221.28點，標普500指數下跌3.35%，收於3225.89點。

歐洲股市方面同樣一片愁雲慘淡。英國、法國、德國股指跌幅均超過3%，意大利股指跌幅甚至超過5%。

亞太股市方面，除日本股市因為節日休市「倖免於難」，韓國股指大跌3.9%，澳洲、泰國股市跌幅均超過2%。

韓國確診病例迅速增加，「新天地」教會出現聚集性感染，超過140人確診。（AP）

歐美股市下挫 A股卻未見受衝擊

目前，新型冠狀病毒肺炎有加速向全球蔓延的趨勢，與中國臨近的日本、南韓確診人數上升。南韓官方數據顯示，截至當地時間2月25日上午，南韓累計確診病例達到893例。前一日，在短短一天之內，南韓確診病例增加231例。韓國正式宣布將新冠疫情預警調至最高級，並加強應對措施。

南韓國防部稱，已有11名軍人被確診為新冠肺炎病例，導致軍隊7,700人被隔離。很多南韓企業也因疫情受到影響，半導體設備製造商SK海力士（SK Hynix）一名員工與確診病例有密切接觸，導致800名員工被隔離，生產陷入停滯。

疫情在亞洲發酵同時，意大利成為確診人數最多的歐洲國家。三日內確診病例從36人上升至219人。意大利政府緊急宣布北部兩個大區的11個城鎮封城隔離，學校停課、關閉教堂，全國進入緊急狀態。恰好疫情最嚴重的兩個大區市意大利經濟重鎮，貢獻了約30%的經濟總量。

股市等風險資產遭到拋售的同時，避險資產受到追捧，截至收盤，芝加哥商品交易所COMEX黃金期貨收漲0.78%，報1661.7美元每盎司，創下7年來新高；白銀期貨上漲0.39%。

全球股市跳水的背景下，A股表現的相當頑強，三大股指低開後持續下挫，跌幅一度達到3%，午盤後中國股市開始反彈，深成指和創業板指數小幅上漲，滬指跌幅也收窄至1%以內。

事實上，A股近期表現亮眼。截至2月24日，自春節以來共經歷了16個交易日，上證綜指、深證成指、創業板指累計漲幅達到1.84%、10.21%、17.44%。如果不考慮春節後第一個交易日的大跌，從2月4日以來上述三大指數的反彈更是高達10.36%、20.38%、26.07%。

世衛指中國疫情頂峰已過

分析人士認為，A股的強勢表現和資金面的寬鬆關係密切，在人民銀行一系列的公開市場操作後，貸款市場報價利率下降，上海銀行間同業拆借利率連續走低，十年期國債收益率下降至2.88%。資金成本降低直接促成股市活躍，滬深兩市成交金額連續5天破萬億元。

最重要的是，中國肺炎疫情已經得到初步控制，除湖北省以外，其他省市新增病例首次降至個位數。世界衛生組織（WHO）總幹事譚德賽（Tedros Ghebreyesus）表示，專家組認為中國防控疫情措施避免了大量病例，疫情頂峰已過，尚未構成全球性大流行，中國防控疫情的努力給所有國家帶來信心。

市場分析認為，本輪A股的獨立行情石油流動性寬鬆驅動，疫情緩和後，貨幣政策和財政政策可能會出現調整，疊加疫情對於經濟的後續衝擊，屆時市場可能會出現波動，考慮到後續逆周期調節政策的影響和基本面轉暖，A股後續漲勢可能會在2020年二季度再次啟動。