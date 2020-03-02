中國大中型製造業企業復工率已超8成　3月PMI有望大幅回升

受新冠肺炎疫情影響，中國2月份PMI出現大幅回落，製造業PMI降至35.7%，非製造業PMI回落至29.6%。

中國國務院發展研究中心研究員張立群分析說：「2月份PMI指數大幅度下降，反映新冠肺炎疫情對中國經濟運行產生了嚴重衝擊。綜合1月至2月份PMI指數變化，預計1月至2月份主要經濟指標按年增速將出現大幅度下降。對此必須充分估計，做好應對預案。」

分析人士認為，隨着近期出台的減税降費、金融服務、租金減免、穩定就業等一系列政策措施的落實，企業復工復產有序推進，預計3月份PMI數據將有明顯改善。

中國各大企業正在有序復工，並加強防疫檢查。（新華社）

中國國家統計局數據顯示，截至2月25日，全國採購經理調查企業中，大中型企業復工率為78.9%，其中大中型製造業企業達到85.6%。中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河還指出，採購經理調查顯示，大中型企業3月底復工率將升至90.8%，其中製造業為94.7%，分別比當前上升11.9個百分點和9.1個百分點。

摩根士丹利華鑫證券首席經濟學家章俊預計，伴隨着復工復產的推進，3月份製造業和服務業PMI會出現回升至40%以上。

此外，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）日前表示，中國政府正通過危機應對措施、流動性供應、財政政策和金融支持，努力減輕疫情對經濟的負面影響。在上述政策和措施有效防控疫情的情況下，中國經濟將在第二季度恢復正常，未來全球經濟受影響的程度可能較小，持續時間可能較短。

路透社最新調查結果持相同觀點，受訪的40位亞太和歐美地區經濟學家對中國經濟前景表示樂觀，認為中國經濟第二季度就會迅速反彈。