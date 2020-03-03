【新冠肺炎】「基建狂魔」再啟動　中國股市成「疫情避難所」

中國股市經歷了前一個交易日的強勢表現後出現盤整和分化，與3月2日3,639隻股票普漲不同，今天A股在早盤高開後逐漸回落。截至收盤，上海證券交易所綜合指數漲0.74%，報2992.90點；深圳證券交易所成分指數漲幅0.9%，報11484.21點；創業板指數上漲1.78%，報收2173.35點。

美股報復性反彈千點後，今早A再次衝高，滬指一度回到3000點上方，僅半個交易日，滬深兩市成交金額就突破7,000億元（人民幣‧下同）。兩市成交量已經連續十個交易日突破1萬億元。

意大利爆發新冠疫情後，威尼斯廣場上只有零星的幾位遊客。（AP）

中國疫情防控工作有明顯效果

資本市場的高漲熱情自然與中國的疫情防控局面息息相關。截至3月2日24時，中國報告新增確診病例125例，新增疑似病例129例。累計報告確診病例80,151例，現有疑似病例587例。其中重症病例6,806例，累計治癒出院病例47,204例，累計死亡病例2,943例。當日新增治癒出院病例2,742例，解除醫學觀察的密切接觸者7,650人，重症病例減少304例。付出巨大經濟代價後，中國疫情防控工作取得了明顯的效果。

然而近幾日，關於新型冠狀病毒成為世界範圍公共衛生安全事件的擔憂越來越多，據世界衛生組織（WHO）最新報告，中國境外，已有64個國家出現確診新冠肺炎8,774例，死亡128例。

世衛組織總幹事譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，目前中國新冠肺炎新增病例數持續下降，而過去24小時內中國境外新增病例數幾乎是中國境內新增病例數的9倍。雖然數據尚不足以宣布新冠肺炎為大流行病，各國仍有機會遏制疫情進一步蔓延，但韓國、意大利、伊朗和日本的情況最令人擔憂。

據韓國衛生部門消息，截至當地時間3月2日24時，感染者總數升至4,812人，死亡29人。3月2日新增600人確診感染。意大利新冠肺炎累計確診病例2,036例。其中，現存病例1,835例，較前一天增加258例；死亡病例累計52例。伊朗單日新增新冠肺炎確診病例523例，新增死亡12例。目前，伊朗共確診新冠肺炎病例1,501例，其中291例康復，66例死亡，疑似病例4,312例。日本確診感染者980人，其中包括在「鑽石公主」號郵輪的乘員706人。此外，美國、法國、德國、西拔牙、新加坡等國確診病例仍在增加。

大摩稱A股為避難股市之一

2月28日，世衛組織宣布，將新冠肺炎疫情級別由此前的「高」上調至「非常高」的水平。這是WHO風險評估的最高級。由於擔憂疫情影響世界經濟，全球股市紛紛下挫。

摩根士丹利（Morgan Stanley）最新發布的研報認為，中國、新加坡和澳洲股市可能成為疫情之下的「資產避難國」。中國和新加坡股市的評級分別從「中性」（equal-weight）上調至「增持」（overweight），將澳洲股市評級從「減持」（underweight）上調至「中性」。

該機構認為，疫情對經濟造成的擾動可能會持續到今年第二季度或第三季度。預期中國會在本次全球公共衛生安全危機中推出進一步經濟刺激政策，加之中國股市目前估值便宜。

7省共投資25萬億元

事實上，中國政府在財政和貨幣政策層面均迅速出擊，並承諾將推行更有效的進一步刺激，尤其是基建再次發力。據不完全統計，目前已有7個省推出總投資額25萬億元的重點項目投資計劃。值得注意的是，儘管傳統的「鐵公雞（鐵路、公路、機場）」項目仍然佔到85%，但2020年以來政府專項債投向新型基建的比重上升，已經達到15%。比如冷鏈物流從無到有，停車場項目規模增長約5倍，配電網項目規模增長約10.8倍，生態環保類項目規模增長約2.6%。帶動資本市場層面建築材料、機械設備、鋼鐵、通信等板塊上漲。3月2日當天，建築材料板塊整體漲幅超過8%。

分析認為，從2月21日中共中央政治局會議來看，疫情之下政策託底經濟的意圖明顯，逆周期調控政策主要集中在通過貨幣政策和財政政策釋放流動性、減輕企業負擔，以及通過促進消費和投資來擴大內需兩個方面。而政策傳導至資本市場，積極的財政政策和較為充裕的流動性還將持續，在國際資本市場前景不明朗的背景下，A股可能受到國際資本的青睞，率先走出一波獨立行情。