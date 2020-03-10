美股暴跌7%並曾觸發熔斷　特朗普將美國推至危機邊緣？

3月9日，美股開盤暴跌，道瓊斯工業指數低開近2000點，標準普爾500指數開盤不到5分鐘跌幅就達到7%，觸發第一層熔斷機制，隨即暫停交易15分鐘。截至收盤，三大股指跌幅均超過7%，標普500創2008年12月以來最大單日跌幅。

美股牛市即將終結

美股大跌7%，觸發了23年來史上第二次熔斷。（Getty）

縱觀美股歷史，此前僅在1997年發生過一次熔斷。1987年10月19日，道指暴跌508.32點，跌幅達22.6%。3個月之後的1988年2月熔斷機制出台，同年10月開始實施。

現行熔斷分為三層，紐交所規定顯示，當標普500指數跌7%時，會觸發第一層熔斷機制，暫停交易15分鐘；標普500指數跌13%時，且如果該跌幅發生在美東時間15：25前，便會觸發第二層熔斷機制，暫停交易15分鐘，如果發生在美東時間15：25（含）以後，則不會觸發第二層熔斷機制（即不暫停交易）；如果標普500指數當天跌幅達到20%，則會暫停當天剩餘時間所有交易。

已從高位累跌19%

數據顯示，美股已經從歷史高點下跌19%，而下跌幅度一旦超過20%就意味着技術性牛市終結。

分析認為，此次美股暴跌觸發熔斷，主要是中國以外新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，疫情對歐洲、美國經濟衝擊開始顯現，再加上國際能源價格閃崩，中東地緣政治衝突加劇等利空因素疊加。

美國總統特朗普（Donald Trump）在社交媒體推特（Twitter）上表示，油價下跌對消費者有利，並指責媒體炒作「假新聞（Fake news）」、沙特和俄羅斯進行的石油減產談判破裂是股市暴跌的原因。

對於此次美股下跌的主要原因，前海開源基金首席經濟學家楊德龍指出，這一次美股見頂疫情擴散並不是主要原因，而是美股經過十年的牛市，累積了大量的獲利盤，而推動美股上漲的一些因素正在悄悄地改變，比如美聯儲（Fed）降息的空間已經不大，緊急降息是為了提振市場信心，但是並沒有改變美國見頂的態勢，而是出現了接連暴漲暴跌。這表明美股的多空勢力正在分化。

美聯儲貨幣政策空間耗盡

美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）強調美國經濟增長動力強勁，但依舊沒有停止降息步伐。（新華社）

平安證券首席經濟學家張明認為，目前發達國家用於刺激經濟增長的政策空間已經非常有限。經過3月初這次降息之後，美國聯邦基金利率僅為1至1.25%，這意味着美國只剩下100個基點的常規降息空間了，這也是為何美聯儲降息後美國股市不漲反跌的重要原因。特朗普政府在美國經濟增速強勁時仍在大手大腳地花錢，這使得美國政府實施逆周期財政政策的空間進一步被壓縮。歐洲發達國家紛紛出現負利率狀態，這意味着貨幣政策進一步放鬆空間有限。

中國光大銀行光大銀行金融市場部宏觀分析師周茂華認為，美聯儲一系列降息和量化寬鬆與美國當前經濟狀況並不對症，美國面臨疫情持續蔓延的風險，其對美國消費、投資等經濟活動的影響逐步顯現，如果疫情失控，對美國經濟、社會將是巨大災難；而疫情防控並非通過貨幣能解決的，且貨幣政策存在明顯時滯，更為關鍵的是目前美國乃至全球貨幣金融環境已足夠寬鬆。2008年金融危機以來，歐美主要央行實施非常規政策試驗效果看，短期緩解流動性危機有效果，但對於解決經濟結構問題、刺激內需方面效果極為有限，而且容易扭曲經濟結構、推升債務、刺激泡沫，為長期經濟發展埋下隱患。

市場普遍預計，美聯儲將在3月召開的議息會議上再次降息，這也是特朗普希望看到的。但降息並不是「萬能藥」，在貨幣政策空間所剩無幾的情況下，特朗普將與國會談論下調工資税的可能性，通過財政政策減輕疫情和金融市場波動給經濟帶來的衝擊。在美國大選這一關鍵時間節點，特朗普恐怕想盡一切辦法保住美國經濟增長的強勁勢頭。畢竟特朗普上任以來最值得吹噓的政績就是美國經濟強勁和美股屢創新高。回顧美國曆史，只有四位總統沒能成功連任且理由都是經濟衰退。

到2020年11月美國大選結束，還有相當長的時間，這期間可以發生的事情太多。歷史經驗告訴我們，金融市場的運作尤其自身規律，風險爆發是不以人的主觀意志為轉移的。拖得越久，危機到來時造成的傷害可能就越大。

A股能獨善其身？

與美股大跌不同的是，今日A股小幅低開後維持震盪格局。截至午盤，上海證券交易所綜合指數上漲0.62%，報2961.54點；深圳證券交易所成分指數上漲0.88%，報11206.56點；創業板指數報2110.45點，上漲0.83%。

周茂華認為，由於海外市場劇烈動盪以及疫情對於外需的影響，短期市場情緒可能受一定拖累，中國股市與全球市場尚未深度融合，目前中國股市走勢與歐美股市走勢相對「獨立」，A股海外持有者比重仍偏低，因此，海外市場波動對國內股市影響偏有限。雖然國內股市存在波動風險，但國內股市走勢最終還是要錨定中國經濟基本面。考慮到中國新冠肺炎疫情基本得到控制，中國經濟正在逐漸回暖。

方正證券分析師認為，若美股牛市終結，A股大概率將同步下跌但跌幅會遠小於美股。經濟預期傳導機制來看，若美股牛市終結，美國經濟增長衰退，在中美貿易衝突基礎上有極大概率會出現中國對美出口和對外出口大幅滑落的情形，而且想通過內需提振來抵消出口惡化對經濟的下拉影響，這種可能性微乎其微，畢竟疫情會導致需求復甦變慢。因此全球金融市場動盪必將對中國金融市場產生衝擊，近日中國國內所謂的「中國A股市場是全球新的避風港」的說法恐怕過於樂觀了。