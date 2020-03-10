中國CPI仍處高位事出有因　突爆石油減價戰通縮壓力增

中國統計局公布，2月民消費價格（CPI）按年上漲5.2%，增速仍然處於高位，而代表生產領域價格變動情況的工業生產者出廠價格指數（PPI）按年下降0.4%。

中國統計局城市司司長趙茂宏對此解讀稱，2月份，武漢肺炎疫情對價格走勢形成了較為複雜的衝擊，但隨着復工復產、保供穩價等政策措施的實施，價格運行總體平穩，呈現出有漲有降的結構性變化態勢，CPI繼續上漲但漲幅有所回落，其中食品價格上漲較多。

受疫情影響，中國2月食品價格按年上漲21.9%，增速仍處高位。（新華社）

光大證券固收研究團隊稱，2月CPI增速仍然較高，但有所回落。疫情仍是影響2月CPI增速處於高位的最重要因素。2月份PPI走弱，主要是因疫情影響，工業企業停工停產，需求減弱導致的。隨着國內疫情管控的放鬆以及企業的復工，生產將大概率回暖，預計PPI後續有望得到修復。

業內普遍認為，新冠肺炎疫情終歸是一次性衝擊，並不會改變CPI大的趨勢。預計2020年CPI整體繼續下行，上半年基本維持在4%以上的高位，下半年快速回落。

西南證券認為，疫情對食品價格擾動依然有限，疊加豬肉價格高基數效應顯現，通脹將保持下行趨勢。目前更需要關注的是，同業品通縮壓力。考慮當前復工復產依然緩慢推進，終端需求偏弱，鋼鐵等大宗商品庫存被動累積，疊加原油價格保持明顯回落，這可能帶來工業品價格通縮壓力加大。