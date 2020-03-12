高盛料美股再跌10%　 美聯儲前副主席稱美國或已陷入衰退

受新型冠狀病毒疫情影響，美股走勢動盪，道指再跌近1500點，分析稱美國經濟可能已經陷入衰退。高盛（Goldman Sachs）美國高級股票策略師表示，美國歷史上最長的牛市將很快消亡，市場在過去三週以來遭受重大損失後將繼續下行。

高盛首席美國股票策略師戴維科斯汀（David Kostin）表示，歷史性的降息行動不太可能阻止第二、三季度企業利潤的「暴跌」，並建議客戶將投資轉向收益穩定且資產負債表穩健的企業。科斯汀在致高盛客戶的報告中警告說：「我們認為標準普爾500牛市將很快結束。」該股票策略師將標準普爾500指數的年中目標點位下調至2450點。即較現價（2741點）低逾10%。

美國多地新冠肺炎確診病例攀升。（Reuters）

分析稱，市場劇烈波動的根源在於，一些投資者擔心，新型冠狀病毒對產出的影響可能使一些經濟體陷入衰退。美聯儲前副主席、經濟學家艾倫布蘭德（Alan Blinder）表示，「受冠狀病毒疫情的影響，美國可能已經陷入了衰退。」

布蘭德表示：「如果我們此後回顧數據，最終確定經濟衰退始於3月，我對此將不會感到驚訝。現如今我們不會知道的。要花費數月才能獲得相關的數據，但對我來說這並不奇怪。」布蘭德說，當前經濟不景氣的原因是「害怕購物」，並在有感染病毒風險的公共場所逗留。

美國財政部長史蒂文·姆努欽（Steven Mnuchin）表示，多個行業將受到疫情影響，尤其是旅遊業。有消息稱，美國總統特朗普（Donald Trump）考慮宣布「國家級災難」，藉此調度資金應對新冠病毒疫情。根據《斯塔福法案》，這可能釋放多達400億美元的即時援助資金。