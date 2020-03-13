疫情油價大跌夾擊　全球500大富豪已損失近萬億美元

在新冠肺炎疫情的陰影下，美國股市、歐洲股市、亞洲股市的持續暴跌讓全球500大富豪損失慘重。

據統計，全球500大富豪身價在3月13日的股市暴跌中總計損失了3,310億美元，創下彭博億萬富翁指數8年歷史上最大的單日跌幅。這使他們2020年迄今的身價損失達到9,500億美元。

由於對新冠肺炎大流行病的恐懼和油價暴跌，市場崩潰衝擊了全球各地和各個行業的億萬富豪們。根據彭博億萬富翁指數，自2020年年初以來，500大富豪的合併淨資產損失了16%。

新冠肺炎疫情在歐洲和美國擴散。圖為，3月9日，在意大利羅馬，戴口罩的警察詢問旅客出行信息。（新華社）

美國俄克拉何馬州頁岩油富豪哈羅德·漢姆（Harold Hamm）3月9日跌落彭博億萬富翁指數，由於油價暴跌損失了近半身家。

賭業巨頭拉斯維加斯金沙集團主席謝爾登·阿德爾森（Sheldon Adelson）自年初以來損失117億美元，相當於其淨資產的超過四分之一。

郵輪巨頭嘉年華公司董事長阿里森（Micky Arison）在榜單上的排名下跌6位。該公司股價當天暴跌31%，創23年新低。該公司宣布暫停旗下公主郵輪公司的所有旅行兩個月。

法國奢侈品巨頭LVMH 董事長阿諾特身價3月12日損失895億美元，跌幅最大；亞馬遜CEO貝佐斯身價一日損失81億美元。

俄羅斯最富24個人的身價今年總計損失了650億美元，部分由於俄羅斯與沙特之間的石油價格戰。