【肺炎熊市】多國救市　美股急反彈　為何華爾街仍不樂觀？

美股走勢繼續波動，道指周四狂插逾2300點後，周五開市便上演大反彈，裂口高開1246點或5.88%，不過踏入中段一度蒸發幾乎所有升幅，至尾段美國總統特朗普宣布國家進入緊急狀態，調撥500億美元抗疫，並購買原油作為戰略儲備，美股三大指數急升，均以逾9%升幅收市，道指升1985點，創海嘯後最大單日升幅。

中美歐加政府齊出招「救市」

美股得以反彈，原因之一是，多國政府出招「救市」。除美國宣佈購買原油作為戰略儲備外，中國人民銀行也決定下周一實施普惠金融定向降準，釋放長期資金5,500億元人民幣。歐盟亦動用370億歐羅扶助經濟。加拿大央行也緊急降息，將基準利率降低50個基點至0.75%，更表明不排除有進一步減息的可能。英倫銀行本周緊急政策會議紀錄也顯示，該行有可能進一步減息，並加大資產購買力度，以幫助減輕新型冠狀病毒疫情對經濟造成的衝擊。

加拿大央行宣布緊急減息，並指不排取再減息。(路透社)

減息未能「對症下藥」

雖然多國出招，令美股周五大幅反彈，收復周四的大部份跌幅。但不少華爾街投資對後市仍不樂觀，私人財富管理公司CIBC首席投資總監David Donabedian便坦言「現在美股的每天大幅波動顯示投資者並不清楚接下來要怎樣做」，他預計，除非疫情能夠受遏止，且市場能夠更冷靜、波動性更少，否則美股難以持續升勢。

也有意見認為，現時企業面對的主要問題不是融資成本，而是需求大幅減少、盈利不明朗，所以減息難以有明顯作用，而財政政策則未必足以阻止各經濟體陷入衰退。對沖基金AlphaOne Capital的Dan Nilesy就表示，疫情狀況仍然嚴重，有別於911事件和科網股泡沫爆破主要影響需求端，現在的疫情是對供求兩端的「連環拳」(one-two punch)，很有可能將美國拖入衰退。