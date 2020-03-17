【肺炎熊市】大減息難阻美股瀉近3000點　華爾街嫌刺激政策未夠盡

聯儲局周日大幅減息1厘，兼重啟量化寬鬆(QE)措施，仍未能挽回市場信心。道指於周一收跌近3000點，點數計創歷史新高，百分比計則是1987年「黑色星期一」股災以來最慘。

標指和納指也收跌約12%。恐慌情緒升溫，恐慌指數（VIX）收報86.69，創收市點數的歷史新高。

疫情或持續至8月

美股大跌，主因之一是疫情較市場原本估計來得嚴重，美國總統特朗普表示，最壞情況疫情可能持續至今年8月才結束，料美國經濟受疫情拖累，可能正步入衰退。

國際評級機構穆迪分析師指，受疫情影響，全美過半、近8,000萬工作崗位料會受到影響。「不是說這些職位都會消失，但高達1,000萬計工人或要面臨裁員、減薪、工時減少等問題。」穆迪分析師Mark Zandi表示。

特朗普料疫情有機會延至8月。（路透社）

需更多財政措施

除擔心疫情對美國經濟影響外，美股大跌近3000點的另一因素，是華爾街認為美國政府現階段的刺激政策未足夠，市場其中一個批評是美國政府太依賴貨幣政策，只透過控制流動性「救市」，但未推行夠多和夠強度的財政刺激措施，現時只有一些小財政措施出台，完全不足夠。

投資公司BBH的首席投資策略師Scott Clemons形容，之前的貨幣政策只是防範措施，防止出現信貸緊縮，但接下來應要輪到財政措施出台。美銀經濟師Michelle Meyer也指，美國經濟現時需要同時有貨幣政策和財政政策支持。

聯儲局前理事Kevin Warsh更直接提點政府有甚麼招可出，他撰文指，聯儲局應成立一個政府擔保的信貸機構，令企業和家庭可以直接借款，以渡過是次危機。

建議聯儲局「入市」買股票

也有投資者希望聯儲局修例，用更「激進」的措施穩定市場。投資公司Charles Schwab的策略師Kathy Jones就表示，聯儲局需要修例，以直接購入企業債等。

也有建議指，聯儲局應該透過交易所買賣基金(ETF)「入市」，買股票。諮詢機構capital economics的首席美國經濟師Paul Ashworth表示，現時美國國債息率已跌至1%以下，聯儲局再推QE、買國債，對壓低長期利率和提振美國經濟的幫助不大，建議與其買國債，不如國會修例，容許聯儲局買企業債和股票，這樣幫助會更大。