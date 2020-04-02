【新冠肺炎】美國上周新申領失業救濟人數　市場最高預測達900萬

繼此前一週初請失業金人數錄得駭人的330萬後，經濟學家預計，美國上周申領失業救濟的人數將達400萬至500萬，未來還有成百上千萬的「失業大軍在路上」，而且裁員人數將輕鬆達到金融危機期間的兩倍。

據《財聯社》報道，4月2日和3日市場將迎來兩份重磅就業報告。美國至3月28日當周初請失業金人數將出爐；周五（3日）晚間20時30分，美國3月季調後非農就業人口將公布。

經濟學家一直在上調他們對上周初請失業金人數的預測。他們的預測區間最高達900萬，但多數介於400萬至500萬之間。此前一周（截至3月21日當週）初請失業金人數達到330萬人，是歷史高位的5倍。

位於紐約的唐人街商鋪全部關停，街道空無一人。（AP）

大摩料3月70萬人失業

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）帶來的關停料對3月就業報告影響不大，4月失業人數或高達1,000萬甚至更多。摩根士丹利（Morgan Stanley）預計3月有70萬人失業，但其他經濟學家則預計非農就業人數將減少10萬，失業率上升至約3.8%。

穆迪分析公司（Moody's Analytics）首席經濟學家馬克•贊迪（Mark Zandi）表示：「迄今為止，由於工廠關停造成的產出損失已經是9‧11期間的2.5倍。這就像一場巨大的自然災害，一場撼動整個國家，整個世界的地震。」

對於即將公布的3月28日當週初請失業金人數數據，摩根士丹利經濟學家預計將有450萬人，和贊迪的預測一致。巴克萊預計達500萬，而美國銀行的預測為550萬。高盛（Goldman Sachs）則將預期由此前的525萬上調至600萬。

均富會計師事務所(Grant Thornton)首席經濟學家戴安·斯旺克(Diane Swonk)預計，上週有900萬人申請了失業救助。她說，她在研究各州文件時上調了預測人數，僅在加利福尼亞州，上周的申請人數就達到了100萬。

「這個數字可能很高，但就目前而言，它可能比我們得到的任何數字都更接近現實，」她在談及自己的預測時說。她表示，最終裁員人數可能取決於僱主能否成功獲得國會上週批准的政府援助。