「石油戰爭」結束了嗎？　OPEC+減產能否挽救美國危機？

4月13日，石油輸出國組織歐佩克（OPEC）和以俄羅斯為首的非歐佩克產油國（簡稱OPEC+）終於達成減產協議。從3月6日爆發的這場「石油價格戰」就此行將結束了嗎？顯然，結論尚早。新冠肺炎（COVID-19）疫情對經濟的影響已經超乎了人們最初的判斷。

截至3月份，據國際能源署（IEA）預計，因新冠肺炎疫情影響全球燃料消費量將下降約30%，石油需求量也已下降了20%，全球石油供給嚴重過剩。如果二季度依然維持過剩產量，預計全球累計原油庫量將高達9億至10億桶。此次OPEC+減產協議的達成與其說是在尋求與美國的妥協，不如說是因為疫情影響而作出的必要調整。

4月13日，經過又一輪談判，「歐佩克+」終於就石油減產達成協議，但是並未結束「石油價格戰」。美國頁巖氣債務危機依舊在繼續發酵。（Reuters）

因為儘管此次OPEC+協議達成了有史以來最大規模的減產計劃，名義減產將達到每日1,250萬桶，但是依然不能挽救國際油價的下跌。就在減產協議達成的當天，國際油價再次大跌，英國布倫特原油期貨（BC）價格一度下跌超過2.6%至每桶30.63美元，美國西得克薩斯輕質原油（WTI）期貨價格一度跌幅超過5%至每桶22.03美元。此次減產計劃儘管規模空前，但是依然沒有達到市場預期。瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）表示，預計WTI原油期貨價格在6月末將保持在每桶20美元左右。這與美國頁岩油（氣）接近每桶50美元的成本依舊相去甚遠。

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按照此次OPEC+減產協議，沙特和俄羅斯將在每日1,100萬桶的規模上各自減產250萬桶，其他各方將以2018年10月的產量為基線減產23%。其中，阿聯酋每日減產72萬桶，科威特每日減產64萬桶。合計整體OPEC+涉及國家減產規模將達到每日1,250萬桶。

減產難解決供應過剩情況

而據分析人士稱，實際減產效果可能將遠遠不及此次協議減產的計劃規模。在各國利益的掣肘下OPEC+只是在玩弄文字遊戲來希望提升市場信心。根據IEA產量數據測算，OPEC+的實際減產量將僅為每日780萬桶。這還是在完全履行協議的基礎上的理想情況。而基於沙特和俄羅斯自身利益的考量估計實際執行的減產量可能會低於每日600萬桶。這對於全球石油市場每日高達2,500萬桶的過剩產量來說，只能是聊勝於無，依然不能扭轉價格低迷趨勢。

為此，美國總統特朗普（Donald Trump）在OPEC+減產協議達成之後，不得不向市場大聲疾呼「應該是2,000萬桶，而不是減產1,000萬桶。」減產規模遠遠比不上新冠肺炎疫情導致的全球能源需求萎縮。OPEC+的這種「象徵」性減產不僅不能結束提振油價、不能緩解美國頁巖氣的債務危機，相反加強了國際能源價格可能長期低迷的風險。

然而，OPEC+似乎也並沒有結束「石油價格戰」的意思。在整個新一輪減產談判中，美國儘管希望油價反彈，但並不願意拿出誠意，只希望別人減產保價，而美國則沒有做出任何減產承諾。對於美國的能源出口，特朗普依舊在堅持讓市場自己去做決定。

國際市場低迷的石油價格，正在摧毀美國能源和頁巖氣產業，債務激增、產業衰退正在發生。圖為2019年5月14日，美國總統特朗普前往路易斯安那州參觀一處液化天然氣出口設施。（AP）

這種對相關石油出口國毫不掩飾的「雙重標準」和利益掠奪，最終導致了有限制的減產。OPEC+正在將減產與「價格戰」進行區分。為了儘量避免因疫情導致的石油供應嚴重過剩，市場價格崩塌的局面發生，OPEC+可以減產，但是要結束「石油價格戰」休想，重新恢復「價格戰」前世界能源供需「緊」平衡的狀態，幫助美國頁岩氣出口抬價，那還是交給特朗普的「市場」去決定。

目前，受國際市場原油價格低迷的影響，美國能源出口份額已經開始大幅下降。預計到2020年年底，美國原油日均產量將下降近200萬至300萬桶，約佔其總產量的16.6%至25%。美國依靠能源出口平衡貿易逆差的戰略將大幅受阻。

更關鍵的是，美國頁巖油氣企業的債務將被刺破。4月1日，惠廷（Whiting Petroleum）頁巖油公司已經申請破產。美國另有22個獨立頁巖油公司已將2020年的支出削減了200億美元，平均削減了35%。只有16家美國頁岩油公司在生產成本低於每桶35美元的情況下還繼續維持油田運營。截至3月底，美國活躍石油鑽機累計減少179個，降幅達26%。

儘管，美聯儲（Fed）已經啟動了近6萬億美元的救市計劃，但並未阻止美國的債務危機進一步的加深。希望逼迫OPEC+石油減產來挽救美國此次面臨的危機，至少避免頁巖氣企業的債務危機，美國還需拿出更多誠意。「石油價格戰」還遠未結束。

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