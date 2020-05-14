【新冠肺炎】券商料4月內地經濟數據續改善　工業增長將轉回正數

《路透》綜合近40家機構預測中值結果顯示，伴隨著中國國內新冠肺炎疫情得到基本控制、生產生活秩序逐漸恢復正常，預計4月中國經濟整體呈現溫和上行，投資和消費按年降幅將明顯收窄，而工業增速或許有望轉正。

中國全國人大會議將於下周五（5月22日）開幕，全國政協會議定於下周四（5月21日）開幕。稍早前《北京日報》援引北京市公安局治安管理總隊稱，「兩會」期間北京將劃設禁飛區，禁止「低慢小」航空器；自5月20日零時至5月28日24時期間，在北京市行政區域內，高度從地面至無限高，劃設臨時空中限制區。

即將召開的中國兩會對2020年經濟預期的定調備受關注。（Reuters）

華創證券料首4個月投資累計下跌11.5%

「4月經濟整體而言，呈現溫和上行的狀態，在內需明顯回升的帶動下，主要經濟指標如工業增加值、固投、社零等均繼續上行，」華創證券首席宏觀分析師張瑜表示。

她預計工業增速將繼續回升，按年大概率轉正，4月工業增加值按年預計在2%左右，第一是全國發電量4月上半月按年呈現增長，第二是稅務總局4月底稱全國製造業銷售收入為去年可比口徑的99.1%，按月3月底提升21.8個百分點，快於總體水準4.3個百分點。

而固定資產投資分化擴大，地產與基建強，製造業弱，張瑜預計1至4月投資累計增速上行至負11.5%。與此同時，線下消費依然偏弱，預計4月社零按年繼續負增長，按年在負7%左右。

招證﹕逆周期措漸產生效應

「4月以來的高頻數據顯示，電廠耗煤量、粗鋼產量等數據降幅繼續收窄，全國就業形勢4月中旬以來也再度改善。以上情況表明新一輪的逆週期調節政策開始釋放積極效應。」招商證券也在數據前瞻報吿中稱。

從目前的情況看，短期內投資需求改善的速度更快，而消費需求受收入萎縮和失業風險上升的不利影響，消費刺激政策的效果可能要等到下半年才會更加明顯地體現出來。該券商預計4月工業增加值按年增長0.2%，固定資產投資完成額累計按年下降9.8%，社零按年下降12%。

「綜合判斷，國內經濟將呈現『弱復甦』格局，即按月來看，二季度GDP增速回升，通脹率趨於回落。但按年來看，GDP增速難以回到5%至6%的正常狀態。」招商證券稱。

雖然受低基數、前期積壓訂單及醫療物資出口等多重因素影響，中國4月出口意外好於預期，按年轉跌為升創年內新高，但考慮到新冠疫情在全球範圍內仍未得到遏制，中國外貿也難獨善其身，出口改善恐難延續，外需偏弱格局短期難以修復。