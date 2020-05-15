【新冠肺炎】中國如約實現小康目標GDP該如何定？

中國「兩會」召開在即，2020年國內生產總值（GDP）增長預期目標設不設、怎麼設，成為各界討論熱點。這個問題之所以受關注，主要是因為：一方面，受新冠肺炎疫情影響，中國經濟下行壓力持續加大。另一方面，2020年是全面建成小康社會和「十三五」規劃收官之年，有一些既定目標要實現。

中國民生銀行首席研究員溫彬和民生銀行研究員李洪俠在中國21世紀經濟報道撰文分析2020年中國能否如約全面建成小康社會。

小康社會目標是可變的

首先，文章詳細解釋了全面建成小康社會對GDP增長的要求。

2002年召開的中共十六大指出，人民生活總體上達到小康水準，要在本世紀頭二十年，集中力量，全面建設惠及十幾億人口的更高水準的小康社會。全面建設小康社會的目標是：在優化結構和提高效益的基礎上，國內生產總值到2020年力爭比2000年翻兩番，綜合國力和國際競爭力明顯增強。按不變價GDP增速算，2019年GDP已經達到2000年的5.16倍，已提前超額完成目標。

2007年召開的十七大指出，要確保到2020年實現全面建成小康社會的奮鬥目標。增強發展協調性，努力實現經濟又好又快發展。轉變發展方式取得重大進展，在優化結構、提高效益、降低消耗、保護環境的基礎上，實現人均國內生產總值到2020年比2000年翻兩番。社會主義市場經濟體制更加完善。按不變價人均GDP算，2019年已經達到2000年的4.64倍，也已提前超額完成目標。

2012年召開的十八大指出，確保到2020年實現全面建成小康社會宏偉目標。轉變經濟發展方式取得重大進展，在發展平衡性、協調性、可持續性明顯增強的基礎上，實現國內生產總值和城鄉居民人均收入比2010年翻一番。按不變價GDP計算，2019年是2010年的1.89倍，2020年需要增長5.6%，才能達到翻一番目標。

與此類似，按照2016年制定的「十三五」規劃，2016年至2020年GDP年均增長預期目標為6.5%，2019年已達2016年的1.37倍，實現目標需要2020年增長6%。

2019年3月5日，第十三屆全國人民代表大會第二次會議在北京人民大會堂開幕。圖為李克強作政府工作報吿。（AFP）

文章認為，綜觀十六大以來歷次黨代會和「十三五」規劃，全面建成小康社會不是一個一成不變的目標，更不是隻有GDP一個指標，而是隨著形勢變化不斷升級完善的，包括經濟、社會、政治、文化、生態等多領域的經濟社會發展狀態。如果將十六大最初設定的全面建成小康社會目標稱為1.0版，那麼十七大、十八大目標則分別為2.0版和3.0版，三個版本要求越來越高。目前看，雖然與3.0版提出的GDP目標相比還略有差距，但是1.0版和2.0版的目標都已經提前超額實現。

從高速發展轉向高質量發展新階段，要求不能簡單追求高速增長。在2017年召開的十九大中，沒有就2020年全面建成小康社會提出新的更高的GDP量化目標，而是增加了防範化解重大風險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰的新要求。

兩年多來，防範化解重大風險方面，相關工作持續推進，金融領域服務實體經濟和防風險能力也有持續增強。精準脫貧方面，按脫貧攻堅目標任務，到2020年實現現行標準下貧困人口全部脫貧，貧困縣全部摘帽，解決區域性整體貧困，農村貧困人口從2012年底的9,899萬人減少到2019年底的551萬人，貧困縣從832個減少到2020年的52個，相當於每年減少1,335萬貧困人口和111個貧困縣，按此速度，2020年可以實現脫貧攻堅目標。污染防治方面，主要污染物排放前幾年都超額完成目標，2020年壓力也不大。

2020年GDP如何定？

文章指出，30年來，中國國務院政府工作報吿設定經濟增長目標有四種方法：一是數值法，30年中有9年將經濟增長目標設定為一個具體數值，分別為1990年至1993年國民生產總值（GNP）增長目標定於一個數值，1994年國內生產總值（GDP）增長目標定於一個數值。此後1996年至1998年、2012年又將GDP增長目標定於一個具體數值。二是小區間法，1995年後出現3次區間目標，區間幅度為0.5-1個百分點：1995年為8%-9%，2016年為6.5%-7%，2019年為6%-6.5%。三是波動法，即1999年及以後，共15年將GDP增長目標設為某一具體數值左右的表述形式，如1999年為經濟增長預期為7%左右，2003-2011、2013-2015、2017-2018年也都設定了類似目標。四是省略法，如2000年-2002年連續3年沒有設定GDP增長目標。

可見，中國政府工作報吿設定GDP增長目標，是根據實際情況做出的安排，並沒有固定的要求。

2020年，疫情對經濟構成了前所未有的衝擊，一季度中國GDP下降6.8%，全球經濟出現衰退幾乎確定無疑。更重要的是，疫情仍在全球快速蔓延，何時控制住、何時結束，對經濟將造成多大影響，是未來最大的不確定性。

文章認為，在1.0版和2.0版全面建成小康社會增長目標基本實現的情況下，加上疫情對經濟前所未有的衝擊和持續蔓延態勢，再簡單固守8年前設定的目標，既沒有必要性，也不夠實事求是。文章建議，需要充分考慮疫情發展和影響可能出現的各種情形，結合經濟社會發展的需要、可能和風險容忍度，做出大區間的目標設計，既守住經濟社會發展必需的底線，也防止政策力度過大帶來的副作用，還囊括可能出現的形勢不確定性。

因此，中國2020年經濟增長目標的設定，不必拘泥於前期設定的小康社會具體目標。文章建議，GDP預期增長目標設定為一個大區間，如3%-5%。需要說明的是，即使全年GDP增速低於5%，只要就業、物價和槓桿率穩定，三大攻堅戰任務和小康社會其他方面進展良好，就不會影響全面建成小康社會目標的實現。