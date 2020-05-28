【財經評論】放言「向偉大過渡」　特朗普或許高興得太早了

美股上揚，道瓊斯工業平均指數盤中一度收復25,000點關口，創3月12日以來新高，較3月下旬的最低點已經上漲30%。美國總統特朗普（Donald Trump）在推特（Twitter）上為股市點贊，宣稱美國「正在向偉大過渡」（transition to greatness），並要求「各州儘早重啟經濟」。

雖然美國的疫情仍沒有得到有效控制，但是目前美國50個州全部放鬆了居家令的限制。隨著經濟的重啟，市場信心也開始提升，被投資者預期左右的股票市場也因此再掀漲勢。高盛（Goldman Sachs）5月22日發佈的「重啟指數」（Reopening Scale）報吿顯示，美國經濟開放程度已經從最低點的36達到目前的44（100以上為完全開放）。高盛預計，美國經濟還需通過數月努力才能達到完全開放的程度。

此外，新冠病毒疫苗的研發進展迅速，進一步提振市場信心。根據資訊服務商BioCentury報道，目前全球範圍內約有150種冠狀病毒疫苗正在開發中，參與者包括強生（Johnson & Johnson）和輝瑞（Pfizer）等重量級公司，其中一些疫苗已經進入人體測試階段。

然而，特朗普恐怕高興得太早了，美國經濟遠沒有走出疫情的陰霾，美國股市的上漲也缺乏基本面的支撐。

美國三大股指較3月下旬以來上漲超過20%，美國股市已經進入技術性牛市。（新華社）

首先，美國經濟引擎仍沒有發動起來。消費是美國經濟的主要驅動力，佔國內生產總值（GDP）的七成左右。世界大型企業聯合會（The Conference Board）5月26公佈的美國5月消費者信心指數僅較上月微升，錄得86.6，遜於預期（87.5）。5月15日公佈的密西根大學消費者信心指數初值同樣顯示，美國的消費復甦緩慢。

由於美國國民儲蓄率較低，隨著失業率的上升，美國居民的消費能力正在迅速下降。美國政府向全體居民發放的救助金只能緩解家庭的現金流壓力，並不能對消費形成直接刺激。如果不能穩定就業，家庭或個人的現金流就無法重塑，美國的消費情況也不會出現明顯好轉。

其次，疫情對美國經濟的衝擊仍在發酵中。高盛研究的首席信用策略師洛特菲·卡魯伊（Lotfi Karoui）認為，當前破產和拖欠債務的案例增加預示著違約週期已然開始，債務違約引發系統性風險的可能性也在增加。

評級機構惠譽（Fitch）5月22日發佈的報吿顯示，2020年以來美國槓桿貸款違約量攀升至341億美元，超過2019年全年的242億美元，比去年同期增長333％。惠譽預計預測2020年美國槓桿貸款違約量將達到800億美元（相當於5%至6%的違約率），超過2009年以來的780億美元的最高記錄。

能源開採行業已經成為美國信用違約風險最高的行業。（路透社）

早在疫情發生前，美國的企業債務風險已經危如累卵。美聯儲2019年11月發佈的《金融穩定報吿》顯示，截至2019年二季度，美國企業債高達9.97萬億美元，與GDP的比值高達47%，是自2009年以來的最高水準。國際金融研究所（IIF）的債務專家埃米爾·蒂夫蒂克（Emre Tiftik）將企業債高企的現象表述為，經濟「正坐在一顆未爆炸的炸彈上」。如果這顆「炸彈」爆炸，對金融系統的衝擊將不啻於2008年的次貸危機。

最後，美國的疫情在重啟經濟後可能出現反覆。截至5月27日淩晨2時32分，美國新冠病毒肺炎累計確診病例已經達到1,681,418例，每日新增病例維持在2萬例左右。可以說，美國的疫情並沒有得到控制。此時，美國如果全面重啟經濟則極有可能導致疫情二次爆發。

事實上，隨著美國各州陸續重啟經濟、放寬疫情防控措施，部分州的疫情已經開始反彈。據路透社統計，美國有20個州上週新增確診病例數和前幾周相比都出現了反彈。在20個州中，南卡羅來納州上週新增確診病例大幅增長42%，創下該州疫情暴發以來單週數據新高。亞拉巴馬州、密蘇裡州、北卡羅來納州上週新增確診病例數也分別上升28%、27%、26%。