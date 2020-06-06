美股低位反彈3成　聯儲局成股市反彈幕後推手

自新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情發生以來，美股較低點反彈幅度達到30%，納指反彈近40%。儘管美股已經迅速走出低谷，但市場分歧卻越來越大，很多人都認為市場最危險的時刻已經過去，但諸如股神巴菲特（Warren Buffett）和橡樹資本創始人馬克斯（Howard Marks）等知名投資者對於目前股市及美國經濟前景持謹慎態度。

顯然，目前美股強勢反彈與經濟基本面存在嚴重脱節，投資者欣喜於規模龐大的經濟紓困計劃，並押寶政府財政和貨幣政策未來會持續不斷的給經濟注入活力。同時，這些投資者寄希望於疫情將逐步得到控制，全球經濟在2021年復甦。但不能否認的是，很多機構對於經濟能否實現快速反彈感到疑慮。畢竟美國政府財政支出大漲，收入驟減，美聯儲（Fed）常規貨幣政策工具也所剩不多。

巴菲特在最近一次股東大會上表示，此次疫情導致公司蒙受近年來最大的投資虧損。（路透社）

3月23日，美國疫情爆發初期，美聯儲為了刺激經濟宣布擴大資產購買計劃，其中包括企業債交易所交易基金（ETF）。5月30日，美聯儲公布了截至5月19日持有的企業債ETF細節。數據顯示，美聯儲共計進行了158筆交易，購買了15只企業債ETF基金，持有13億美元的企業債ETF。其中，主要購買了包括短期企業債、投資級企業債甚至也包括了垃圾債ETF（JNK）。

根據美聯儲公布的資產負債表數據，截至5月26日，美聯儲持有的企業債ETF總額已經增加至29.8億美元。

這也就能解釋美股本輪反彈為何如此強勁，在美聯儲前所未有的直接干預措施下，不僅企業債ETF應聲飆漲，還帶動市場資金跟風湧進債券基金。兩週時間內，美聯儲投入30億美元。此後2個多月時間裏，撬動了近7,000億美元的投資級企業債券發行。美國投資級企業債銷售規模在2020年的僅前149天內突破1萬億美元大關。而2019年同期投資級債券僅售出了5,480億美元。直到11月，投資級債券銷售才突破1萬億美元大關。這種歷史罕見的企業債券發行和購買，帶來了美股從3月23日至今的史詩級反彈，整體反彈超過30%。

馬克斯曾在此前的投資備忘錄中提醒，市場的樂觀價格受到美聯儲購買的認為支持，當美聯儲的支持放緩或減少時，市場將再次陷入困境。美聯儲目前的計劃恰是如此，比如，每日對國債購買正在逐漸減少，從最初的每日750億美元減少至45億美元。

另一方面，美國經濟基本面的不斷變化也造成了市場情緒波動和多空分歧加大。6月4日，美國公佈的5月30日當周初次申請失業救濟金人數為187.7萬人，高於市場預期。據估算，從3月中旬實施封鎖期間，美國約有四分之一的公認被解僱或臨時休假。雖然政府出臺了薪資保護計劃，但仍有大量企業可能破產。

芝加哥大學的研究顯示，在過於慷慨的失業救濟之下，可能很多人不願重返工作崗位，從而影響到就業恢復和經濟復甦的步伐。彭博（Bloomberg）分析師認為，就業情況可能變得更糟，因為即使州和企業重新開放，第二波裁員也可能到來，因為勞動力市場變化往往落後於經濟活動。考慮到美國將公佈季調後非農就業人口數及失業率等重磅經濟指標，將會對後續救濟措施如何調整和市場走勢構成連鎖反應。