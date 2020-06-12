【財經評論】6月重拾增長　多項數據顯示中國經濟呈現「V」型反彈

6月中國經濟將確立V型反轉格局，中國總體經濟已經實現正增長，經濟預期正在恢復樂觀。相比於依靠就業數據「造假」而一時反彈的美國股市和經濟，新近剛剛公佈的多項中國經濟數據已經連環應證了中國宏觀經濟的實質性反彈。

宏觀經濟的企穩、復甦與反彈，證明中國政府的經濟刺激政策和執行已經有了良好的反饋。這不僅讓中共的高層有時間開始關注扶貧和微觀就業，以及「地攤經濟」，更讓中國在消費、運輸、電力、以及基建投資上進入良性循環的正軌。無論是新冠肺炎（COVID-19）疫情的打擊，還是美國的制裁，中國經濟整體上已經度過最難的時刻，並開始更多的關注改革和修復微觀經濟。這使得在中國更多問題和困難的解決都有了希望。

中國經濟正在從新冠肺炎疫情的陰影中迅速恢復。2020年5月12日，河南省洛陽市老城區十字街人流如織。（中新社）

人民銀行週四（11日）公佈了5月份中國金融主要數據。截至5月末，中國廣義貨幣（M2）餘額210.02萬億元人民幣，同比增長11.1%，增速與上月末持平。5月中國社會融資規模增量已達3.19萬億元，社會融資規模存量同比增速12.5%。其中，中國政府債淨融資貢獻最為顯著，政府債淨發行1.58萬億元，佔比達到49.5%。同時，5月新增企業貸款8,459億元，同比多增3,235億元，其中新增企業中長期貸款佔比回升至63%，為年初以來新高。與此同時，企業債淨融資及非標融資同比增量也保持高位。

這不僅說明瞭，在當前中國經濟恢復的過程中，中國政府和中國國有企業主導的基建，以及其他政府投資起到了絕對的支撐作用。同時，受政府投資的拉動，民營企業和外商投資也正在恢復。儘管目前中國的企業現金流仍然將繼續承壓，但是中國目前的新增房貸較去年同期大體持平。中國政府在堅持「房住不炒」的原則下，前期投放流動性更多地在向實體經濟流動，中國經濟的基本面在持續復甦。

在實體經濟層面，6月10日，中國國家統計局最新公佈的數據顯示，5月份，中國全國居民消費價格指數（CPI）按年上漲2.4%，較上月回落了0.9個百分點。其中，城市下降0.7%，農村下降0.9%；食品價格下降3.5%，非食品價格持平。適中的CPI數值，一方面說明由於新冠肺炎疫情導致的中國市場物資緊缺、供應不暢的情況正在緩解。另一方面，中國政府採取的大規模經濟刺激計劃與海量資金的釋放並未引起實體經濟的通脹。

而對於中國經濟陷入衰退，需求不足的擔心，則也被正在中國工業生產者出廠價格指數（PPI）的跌幅收窄所消減。5月份，中國全國工業生產者出廠價格指數（PPI）按月下降0.4%；工業生產者購進價格按月下降1.2%。降幅分別比4月份的負1.3%和負2.3%收窄了0.9和1.1個百分點。這說明儘管中國經濟依然並不景氣，但是之前受新冠肺炎疫情影響的需求卻正在恢復。企業在加大開工、基礎設施投資在陸續到位，對於衣著、一般日用品和耐用消費品的需求儘管尚完全恢復，但是已經開始增長。

據6月8日，中國乘用車市場資訊聯席會公佈的數據顯示，儘管1月至5月中國狹義乘用車累計銷量按年下降了26%。但是，5月份中國狹義乘用車合計銷量已經恢復至160.9萬輛，按年增長1.8%，按月增長幅度更是高達12.6%。新能源乘用車銷量按月增長也達到19.5%。中國乘用車市場資訊聯席會表示，作為製造業地晴雨錶，中國汽車銷量在疫情後的大幅回升，說明「V」型回升的良好態勢已經得以確認。

5月份中國汽車銷量的迅速增長說明受新冠肺炎疫情抑制的消費意願正在加速釋放。中國經濟正在加速恢復。（新華社）

而6月6日來自中國鐵路部門的數據也再次應證了經濟的復甦。截至5月底，中國全國鐵路發送旅客量已達1.57億人次，日均發送508萬人次，按月增長達到37.6%。客流的快速回升說明中國經濟的活力和運轉速度也正在恢復。

此外，中國經濟的持續回暖，以及近月來美國，以及歐洲經濟的動盪與衰退，也再同樣增加著中國對世界資本的吸引。疫情和美國對中國的制裁，並沒有如美國總統特朗普預期的那樣促使資本和產業轉移出中國，而恰恰相反，國際資本正在加速流向中國。

最新數據顯示，4月，中國實際使用外資已達703.6億元，按年大增11.8%，已經恢復了正增長。之後，6月7日中國國家外匯管理局公佈數據也顯示，截至5月末，中國外匯儲備規模為31,017億美元，較4月末上升102億美元。其中，除了受匯率估值因素增加的約40億美元外，跨境資本的流入對外匯儲備規模增長也有較多貢獻。據中國中央國債登記結算有限責任公司公佈的數據顯示，截至5月末，境外機構託管的人民幣債券面額達到21,130億元，按月增加1,119億元。中國外匯儲備規模的穩定和資本流入的趨勢，無疑也將為中國下一步的貨幣和經濟政策的調整提供了較大的空間和工具。

截至6月10日，已經公佈的多項中國經濟數據都在指向中國宏觀經濟的實質性反彈。按照中國中金公司等多家機構的預測，在基建相關產業鏈率先「復甦」之後，中國在消費、地產等部門的產能利用率也有望在三四季度迴歸常態，並預計中國主要經濟指標累計增速在6月份將回歸正增長。

按照6月8日世界銀行發佈了最新一期《全球經濟展望》報吿的判斷，受到（新冠肺炎）「大流行」的影響，2020年全球經濟將下滑5.2%，美國國內生產總值（GDP）將下滑6.1%，歐元區今年的GDP將萎縮9.1%。而新興市場和發展中國家經濟將下滑2.5%。其中，中國或將成為唯一實現正增長的國家。世行預測，2020年中國經濟將增長1%，並且將在2021年大幅反彈6.9%。