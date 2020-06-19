【中美博弈】「加碼」貿易戰 烽煙或將再起「協議」已近不可完成

6月16日至18日，中美兩國高官「突然」就中美關係和貿易問題舉行會面和表態。6月16日和17日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪應約同美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在夏威夷舉行對話，雙方就中美關係與地區問題除交換意見、各表立場外顯然並無收穫。之後，北京時間6月18日，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴則公開表示，「落實中美第一階段經貿協議應創造條件和氛圍，排除干擾。」

面對新冠肺炎（COVID-19）疫情的打擊，以及美國對中國不斷的政治干預和對經濟遏制，中美原先在1月份達成的第一階段貿易協議（簡稱貿易協議）已經成為了一個不可能完成的任務，而所謂的干擾也似乎難以排除。

6月16日至6月17日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪同美國國務卿蓬佩奧在夏威夷舉行對話。（推特@SecPompeo）

按照現有貿易協議，自2020年1月1日至2021年12月31日的兩年內，中國應確保在2017年金額的基礎上，從美國多購買和進口至少2,000億美元產品，其中第一年，也就是2020年，中國需要多完成約767億美元的進口金額。其中包括：工業製成品329億美元，農產品125億美元，能源185億美元，知識產權及服務類產品128億美元。

由於貿易協議是以2017年中國進口美國產品約1,303億美元的金額為基礎計算的，因此如果按照貿易協議執行2020年中國對美國進口額應為達到約2,070億美元。然而，由於幾乎貫穿2019年全年的中美貿易戰影響，實際上2019年的中國對美進口金額只有1,227億美元，不但沒有增長反而下降了20.9%。這就意味着，2020年中國對美產品的進口需要新增近843億美元，達到60.5%的快速增長，才能兑現現有貿易協議。

可以說中國為避免中美貿易戰的全面爆發做出了妥協，甚至被中國的激進人士認為這是與美國簽訂了「城下之盟」。為此中國政府一度在謀求積極擴大對美國糧食、肉類、能源產品的進口的同時，加大金融服務產業的對外開放，以期兑現目標。雖然一切都顯得十分艱難，但是並非不可實現。

然而，2019年底爆發的新冠肺炎疫情卻改變了一切。中國由於嚴格防控疫情的需要導致了經濟停滯。在這種背景下，中美貿易更加雪上加霜。2020年一季度中美貿易總值只有約935億美元，按年下降了18.3%。其中，自美進口只有不足268億美元。距離貿易協議要求的2020年完成2,070億美元的自美進口商品金額，還差1,802億美元。這意味着，在未來的9個月內，中國需要對美進口月均增長幅度需要達到96%以上。這已經是一個幾乎難以完成的增長目標。

受新冠肺炎疫情影響，中國經濟乃至世界經濟都飽受打擊。中國前5個月的外貿金額增速明顯放緩。中美貿易更成為重災區。中美貿易談判協議目標或將面臨重大調整。（視覺中國）

進入4月以來，形勢則變得更加嚴峻。儘管中國經濟已經從疫情中走出，經濟開始復甦，但是由於美國特朗普（Donald Trump）政府對國內疫情的失控，導致了美國股市的動盪、美聯儲無向量「濫發」美元救市，以及美國內部的社會動盪等一系列事件。特朗普政府不僅沒有履行對中國取消制裁的承諾，反而為了轉移國內矛盾、贏得競選，開始不斷「抹黑」中國，在香港、台灣、南海問題上設置干擾。

於是4月和5月兩個月中美貿易再次跌入冰點。2020年前5個月，在中國與東盟貿易額迅速增加的同時，中國與美國貿易總值卻下降了9.8%。其中，4月和5月中國自美國進口產品金額只有約182億美元。這意味着，按照原有貿易協議在未來的7個月內，中國需要對美進口月均增長幅度需要達到125%以上。即使中國此時加速擴大對美國價值100億美元的農產品進口，以及金融服務開放，截至2020年底，之前貿易協議設定的目標也只是杯水車薪。

中美第一階段貿易談判協議的目標實際上已經成為了一個不可能完成的目標。在此時，根據現實的疫情情況重新制定更合理「貿易」目標，其實已經成為了中美雙方最理智的選擇。然而，實際的情況卻恰恰相反。進入5月底，以及6月以來，不僅「孟晚舟事件」依然未能得到解決，反而美國再次將中國的13所高校，以參與中國軍工科研為由列入了「實體名單」，並將制裁延伸到人員交流、基礎科研、以及相關中國國內經濟領域。特朗普政府不禁想用貿易戰遏制中國，更希望藉此轉移美國國內的不滿。中美關係正在從「貿易戰」滑向一場新的「冷戰」。

下一步是修改原先貿易協議，還是不斷加碼制裁？從目前的情況來看，儘管中美雙方還在努力保持着對話，但是在相互指責中，中美雙方都在將貿易協議賦予更多的政治條件。貿易戰在中美雙方國內政治氛圍和經濟需求的催動下，正在面臨更多不確定的因素。時隔數月之後，隨着疫情的變化，一旦美國經濟出現再次嚴重衰退和競選的白熱化，2020年下半年中美貿易的戰烽煙或將再次燃起。