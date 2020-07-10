人民幣呈強勢　三大因素成動力

中國外匯交易中心公佈，今早人民幣中間價報6.9943，上調142點。

據《北京商報》7月9日報道，一位銀行業資深分析人士認為，人民幣回歸強勢主要反映了中國經濟的發展前景對外資的吸引力不斷增強；同時，人民幣匯率仍然保持平穩波動的態勢，基本實現了年初的預定目標。

人民幣在岸價最新報7.0056，跌114點子；離岸價最新報7.0075，跌99點子。

每百港元兌人民幣，最新報90.39。

光大銀行金融市場部分析師周茂華則指出，人民幣匯率「回6」，主要是中國股市走強吸引外資持續流入與弱勢美元推動，市場對人民幣匯率走強形成一致性預期。在他看來，近期人民幣匯率走強，預示市場對中國國內疫情防控與經濟基本面向好預期；投資者看好人民幣資產前景。

前述資深分析人士看來，近期人民幣走勢主要是因為中國經濟基本面較有韌性，隨著疫情防控取得有效成果，經濟正在逐步復甦；同時，中美之間的利差不斷加大，尤其是美國在大規模採取量化寬鬆政策的時候，中國的貨幣政策定力不斷增強，利率水準總體穩定；此外，隨著債券、股票市場的發展，境內資本市場對外資的吸引力不斷增強，資金流入帶動了人民幣需求的增加。

周茂華則稱，人民幣之所以越受歡迎，背後是人民幣資產長期配置價值推動。一是經濟向好。從全球看，目前中國疫情防控確定重大進展也積累豐富防控、治療經驗，國內疫情可控，加之託底政策效果釋放，經濟活動有序恢復，內循環持續改善，且政府部門積極穩定外部循環，經濟復甦、企業盈利前景改善；另從長期看，中國作為全球經濟第二大經濟體，人均GDP突破1萬美元，14億人口，擁有全球最大中產人群，9億勞動力與約1.7億受過不同程度教育培訓的專業人才等，中國經濟發展潛力巨大。

第二則是人民幣資產估值便宜。周茂華表示，目前人民幣資產估值優勢明顯；截至目前，中國股市、債市估值相對於歐美資產明顯便宜，如果綜合考慮疫情形勢、基本面與政策空間，人民幣資產估值優勢更加明顯。

第三則是由人民幣國際化與金融業開放推動。他進一步指出，截至目前，中國目前股、債市體量均位列全球第二，相對於國內經濟發展需要，資本市場未來發展空間巨大，加快開放中國金融市場，有助於豐富海外投資者投資組合，隨著人民幣國際化深化與金融業深度融入全球，海外投資者對人民幣及資產的需求將快速增長。

對於後期匯市走向，前述銀行業資深分析人士指出，後市人民幣將會在「7」附近保持雙向的波動。

周茂華則預測，短期看，人民幣匯率與股市走勢相關性較強，人民幣匯率「回6」後能走多遠，較大程度受股市表現、美元走勢等因素的影響，短期人民幣匯率仍維持偏強格局。但下半年人民幣匯率並不具備大幅趨勢走強基礎，主要是中國經濟剛從疫情中復甦，國內經濟仍面臨下行壓力，下半年全球諸多不確定性繼續困擾投資者，美元避險需求仍在，下半年人民幣匯率大概率在均衡水準附近雙向寬幅波動。不過，從中長期來看，隨著供給側結構性改革，釋放經濟潛力，經濟效率提升，經濟長期向好，人民幣國際化，國際資本趨勢流入，將利好人民幣匯率穩步走升。