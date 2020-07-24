內地25省上半年經濟表現已公布　廣東按年收縮2.5%

隨著經濟活動逐漸恢復正常，新冠肺炎疫情對中國各省份的負面衝擊正在減弱。據不完全統計，截至周三（22日），中國已經有25個省份發佈了2020年上半年經濟增長數據。其中，14個省份的國內生產總值（GDP）恢復正增長。

廣東經濟增長不敵江浙

從GDP總量來看，廣東、江蘇、山東、浙江分列中國經濟前四強，排名較2019年未發生變化。其中，江蘇、浙江的經濟增長表現較好，GDP分別按年增長0.9%和0.5%；山東經濟增長放緩，按年下降0.2%；廣東經濟陷入衰退，按年下降2.5%。

在第一梯隊中，廣東、江蘇、浙江都是外貿大省，但是各自的表現並不相同。這與各省的外貿產業結構有關。與江蘇、浙江相比，廣東加工貿易佔比較高，受疫情的衝擊也更嚴重。

加工貿易是指經營企業進口全部或者部分原材料，經加工或裝配後，將製成品出口的經營活動。「兩頭在外」的加工貿易曾經是中國融入全球產業鏈的主要方式，但是隨著中國人工、土地成本的上升，中國進行加工貿易的優勢逐年下降。廣東雖然一直在進行產業升級，但是加工貿易在整體對外貿易中的佔比仍然較高。

6月，中國進口、出口貿易額增速雙雙「轉正」。（新華社）

在疫情期間，加工貿易較容易受到全球產業鏈中斷的影響。此外，由於加工貿易的最終產品相對低端，其對外部經濟的敏感度更高，全球經濟衰退對加工貿易的影響也更大。中國國家統計局的數據顯示，2020年上半年，中國一般貿易進出口額為8.55萬億元人民幣（1元人民幣約合0.14美元），按年下降2.6%，而加工貿易進出口額為3.36萬億元，按年下降8%。

因此，外需不振對加工貿易佔比相對較高的廣東衝擊更大。2020年上半年，廣東出口額錄得3.06萬億元，按年下降7.1%，其中加工貿易按年下降21.7%。相比之下，江蘇出口額錄得2萬億元，按年僅下降2.8%；浙江出口額錄得1.09萬億元，按年增長3.3%。江蘇和浙江製造業產業的恢復程度也比廣東更好。數據顯示，廣東的第二產業增加值按年下降6.2%，而江蘇和浙江的第二產業增加值僅分別下降0.2%和2%。

疫情期間，加工貿易模式的弊端更加明顯，「兩頭在外」變成「兩頭擠壓」，導致原材料進不來、產品出不去。因此，廣東必須對外貿產業進行升級，此前的加工貿易發展方式應當由原來的「兩頭在外」和「大進大出」逐步轉變為更好利用國內國外資源的「兩個市場」和「優進優出」。目前中國政府已經意識到了這一點，5月16日，中國海關總署與廣東省簽署合作備忘錄，共同建設全國加工貿易轉型升級示範區，推進轉變發展方式。

中國製造業需要進行產業升級以保持其在全球產業鏈中的優勢地位。（新華社）

產業升級拉動經濟增長的效能顯現

在經濟增速超過1%的五個省份中，湖南和甘肅表現出眾，上半年GDP按年增速分別為1.3%和1.5%。產業升級對這兩個省份經濟增長的拉動作用明顯。

數據顯示，2020年上半年，湖南省高新技術產業投資按年增長35.1%，規模以上工業高技術製造業增加值增長10%，比同期全部規模以上工業高8.1個百分點。此外，湖南省企業以新技術為引領的相關服務業營業收入錄得較高增長，1月至5月，規模以上研究和試驗發展、互聯網和相關服務、專業技術服務業營業收入分別增長87.8%、38.8%和11.5%。

作為內陸被邊緣化的省份，甘肅在進行產業升級後，經濟增長表現強勁。2020年上半年，甘肅規模以上工業增加值按年增長4.6%。其中，規模以上工業戰略性新興產業增加值按年增長5.0%；高技術產業增加值增長14.0%；裝備製造業增長11.8%。

新冠肺炎疫情是中國經濟發展的一個轉折點。疫情不僅在重塑全球產業鏈，也在催生新的消費模式和商業模式。從各省GDP的升降來看，產業升級才對GDP增長的拉動作用十分明顯，是經濟增長的引擎。因此，中國應當順勢而為，加快產業升級的步伐，充分把握疫情帶來的機遇。