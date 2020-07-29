中央政府再念樓市「緊箍咒」　炒樓念頭可棄

7月以來，廣東東莞、深圳、浙江杭州、寧波、江蘇南京、內蒙古等多地出臺樓市調控政策，上週五（24日），中國國務院副總理韓正在北京主持召開房地產工作座談會，「牢牢堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，堅持穩地價、穩房價、穩預期，因城施策、一城一策，從各地實際出發，採取差異化調控措施，及時科學精準調控，確保房地產市場平穩健康發展。」看似老生常談，但聯繫到各地出臺的措施，除了常規性質的給市場念「緊箍咒」，穩定預期，本輪調控「堵漏洞」的意味明顯。

7月24日，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正（左二）在北京主持召開房地產工作座談會。北京、南京、寧波等熱點城市官員亦有出席。（新華社）

隨著新型冠狀病毒肺炎疫情得到控制，前期被壓抑的購房需求集中釋放，部分熱點城市房價漲幅較高，尤其是深圳6月二手房價格按年上漲14%。官方公佈的70個大中城市銷售價格指數，新房和二手房價格已經連續數月回升。

作為樓市復甦的先導指標，居住用地成交面積也出現增長。今年一季度，由於疫情衝擊，土地交易工作停止或暫緩，到二季度市場交易逐漸恢復，下游需求復甦也帶動房企積極拿地，因此土地交易市場重新活躍。

根據上海易居房地產研究院發佈《2020年上半年中國百城居住用地報吿》數據，截至6月末，中國主要城市居住用地土地出讓金收入為18,045億元人民幣，按年增長13.1%。各地方政府在宏觀經濟較為疲軟的情況下，雖然通過土地交易有效地促進了地方財政的穩定，但客觀上地方政府有動力抬高地價，造成房地產市場不穩定。這或許是中共高層召開座談會穩定房地產市場的原因之一。

據中原地產研究中心統計，2020年上半年中國各地發佈的穩定樓市政策達到304次，按年上漲21%，刷新了半年調控次數的歷史記錄。可以說樓市高壓態勢並沒有明顯變化。值得注意的是，7月以來這一輪調控，圍堵類似「假離婚」政策漏洞、限制違規資金進入樓市、支持無房戶或人才購房政策成為重點。

比如深圳和南京出台的政策都提到，夫妻離異的，任何一方自夫妻離異之日起一定年限內購買商品住房，其擁有住房套數按照離異前家庭總套數計算。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，決策層實際上明確了多種調控工具打擊投機炒房行為。第一，通過實施房地產金融審慎管理制度，穩住存量、嚴控增量，防止資金違規流入房地產市場。此類規定的含義在於，今年下半年預計房地產金融市場會收緊，無論是開發貸款還是個人按揭貸款等，都有可能面臨額度收緊、放貸節奏放緩等風險，這是房企和個人購房者所需要注意的地方。第二，通過建立住宅用地市場監測指標體系，定期公開各地土地儲備和已出讓土地建設進展情況，接受社會監督。

第三，要發揮財稅政策作用，有效調節住房需求。類似規定可能意味著後續熱點城市會在財稅方面出臺政策，比如對於「快買快賣」等行為徵收相關稅費等，以增大炒房的成本。第四，要做好住房保障工作，因地制宜推進城鎮老舊小區和棚戶區改造，解決城市新市民和年輕人住房問題。這一點內容可以認為是具有長效調控機制導向的，實際上也是為了從住房保障角度解決各類住房問題。