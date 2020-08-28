美銀：美元尚未出現價值貶值　全球儲備貨幣地位仍穩固

國際投行美銀髮表報吿稱，儘管近期美元疲弱，但沒有證明顯示美元出現貨幣價值貶值（debasement），美元現時只是接近其歷史平均值且仍然有些被高估。

報吿並指，雖然一些地區範圍使用其他替代貨幣的情況有所上升，但以美國債市無可比擬的市場深度及缺乏適合的替代，仍是美元於未來一段時間作為全球儲備貨幣的原因。

據《路透》週四（27日）報道，報吿稱，7月初新一波新冠肺炎疫情爆發，加上與財政懸崖相關的看跌風險，導致美元有下行風險。這些因素加上看來會持久的風險偏好的背景下，美元走軟亦是合理。再者，美國大選出現有爭議結果的風險似乎正在增加，亦是另一令美元走軟的因素。

美銀指出，市場對美元的情緒已經進入極端的看跌區域，但在缺乏清晰政策結果的情況下，「sell US」的心態是沒有道理的，特別是歐元區的經濟衰退情況比美國更為嚴重。

報吿稱，貨幣價值貶值的原因是內部政策過度寬鬆，導致持續的通貨膨脹，損害了某種貨幣相對其他貨幣的購買力，並導致名義匯率調整。儘管該行完全明白貨幣供應激增確實會導致貨幣貶值，但只有當它同時令通脹大幅上升時，情況才會如此，但目前為止這情況並未出現。

該行預期，在美國經濟疲弱（儘管正在緩慢復甦）的背景下，通脹短期內不會大升。報吿認為，即使美聯儲最終達到（並超過）其通脹目標，並不代表美元走跌，特別是假如歐洲央行陷入負利率的狀態。

報吿並指，官方機構持有的儲備貨幣種類持續多元化不無道理，但這不是美元貶值的證明。儘管近期表現弱勢，但美元仍接近其歷史平均值且仍稍為被高估。美國高負債是一個令人關注的問題，但債務水準和其動態變化，亦挑戰著美國以外特別是部分歐元區國家。

美銀認為，歐元區在欠缺財政和銀行聯盟下，歐元並不能取代美元作為全球貨幣。儘管近年來歐元區國家做了足夠的努力避免分手，但他們所做的工作遠不足以解決成員國之間經濟不平衡的問題，而這問題在疫情大流行期間更為擴大。

此外，報吿相信市場預期歐洲復甦基金可處理這問題的預期並不正確。歐元區的可持續性長遠仍處於風險之中，且高度依賴歐洲央行的支持。這意味歐洲央行可能是未來幾年無法收緊或令貨幣政策正常化的唯一G10央行，這或許會引發另一場歐元區危機。