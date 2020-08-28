阿里巴巴停止投資印度　莫迪政府嚥下自釀的「苦果」

中印邊境衝突令莫迪（Narendra Modi）政府有針對地收緊了外商直接投資（FDI）政策。如今，這一舉動引發的後果正在「反噬」印度經濟。據路透社8月26日報道，消息人士稱中國互聯網企業阿里巴巴集團已經擱置了投資印度公司的計劃，阿里巴巴至少在六個月內不會投入新的資金來擴大在印投資。

私募市場分析公司PitchBook發佈的數據顯示，阿里巴巴集團及其附屬公司阿里資本和螞蟻集團已向印度企業投資超過20億美元，並參與了至少18億美元的融資。

莫迪2014年上台前，印度經濟對外國投資的依賴並不高。四川大學經濟學院教授楊文武的研究顯示，印度經濟增長模式更多地表現出「一種以穩定的內資經濟和消費需求拉動為主導的發展模式，而不是依靠投資和FDI為主導的發展模式」。然而，莫迪上台後迅速提出「印度製造」計劃，這就要求印度引入國際資本提高本國生產效率。

外國直接投資不僅會帶來資本，也會帶來先進的技術和管理，因此，有利於發展中國家快速提升產業規模和產業效能。為了吸引外資，莫迪政府採取了許多措施，例如放開國防、電信、電力、證券交易所等領域的部分投資限制。自啟動「印度製造」計劃以來，截至2019年12月，印度的FDI流入額高達3,353.3億美元，是2000年4月以來印度累計FDI的一半以上。印度品牌價值基金會（IBEF）的研究認為，FDI對「印度製造」計劃的意義重大。

OPPO等中國手機品牌十分重視印度市場，紛紛在印度投資設廠。（美聯社）

然而，為了給中國「添堵」，莫迪政府4月17日對外商投資政策作出修訂，要求來自與印度陸地邊境接壤的國家的投資（實體、自然人）均須通過政府路徑（Government Route）實現對印度的投資，並明確無論是針對現存的亦或將來的外商直接投資，任何導致實際控制權落入與印度陸地邊境接壤的國家的所有權轉讓均須政府的審批核準。

在與印度陸地邊境接壤的眾多國家中，中國是唯一有能力大規模投資印度的國家。印度修訂外商投資政策的目的不言而喻。中國商務部的數據顯示，自2014年以來，中國對印度的外國直接投資增長了5倍，截至2019年12月，中國在印度的累計投資規模已經超過80億美元。布魯金斯學會（Brookings Institution）的研究顯示，中國企業在印度的現有投資和計劃投資總額超過260億美元。

從經濟發展的角度來看，印度十分需要中國。首先，隨着中國的科技和資本力量快速提升，源於中國的FDI在全球經濟發展中扮演着越來越重要的角色。事實上，全球FDI流量自2016年起已經連續4年下降。但是源於中國的FDI依然保持了穩定增長。聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）的數據顯示，2019年全球FDI為13,940億美元，相比2018年繼續下降1.3%；同期中國FDI為1,400億美元，按年增長0.7%，佔全球FDI的份額進一步上升至10%。

中國在印度的投資正在增強，此時印度阻礙中國FDI很不明智。 （路透社）

UNCTAD發佈的《2020年世界投資報吿》顯示，由於受到新冠肺炎（COVID-19）疫情的衝擊，2020年全球外國直接投資流量預計將在2019年1.54萬億美元的基礎上下降近40%，並警吿稱，流入印度的FDI或將急劇下降。在這種情況下，印度更需要藉助中國的資本發展經濟。

其次，中國是印度第二大貿易伙伴，破壞雙邊經貿關係會嚴重損害印度經濟的發展。據印度商業信息署與印度商務部統計，2019年印度對中國的貿易逆差高達512.4億美元。由於製造業產業鏈落後且不完整，印度進口了大量中國生產的中間品和製成品。布魯金斯學會的研究顯示，「從重型機械、各種電信和電力設備到活性藥物成分，印度都依賴中國」。

印度經濟學家斯瓦米納坦·艾亞爾（Swaminathan Aiyar）認為，中國是當今全球產業鏈不可或缺的一部分，印度想要在全球產業鏈中更進一步，只會進口更多中國產品。因此，阻撓中國投資、削弱中印經貿關係等行為對印度經濟的影響更加嚴重。

最後，疫情對印度經濟造成嚴重破壞。據印度媒體《印度斯坦時報》報道，來自印度中小微產業協會的一項調查顯示，印度6,330萬家中小微企業中有90%已經重啟生產經營活動，但是市場疲軟和現金流不足導致只有四分之一的企業恢復了一半產能。世界銀行近日警吿稱，疫情引發的收入減少和失業正在迫使半數印度人口的消費水平回到接近貧困線的水平。

在經濟衰退的情況下，印度本應集中一切力量恢復經濟。然而，莫迪政府為了「遏制」中國資本卻不惜犧牲本國經濟的發展前景。如今，頻繁變動的保護主義政策以及印度不穩定的營商環境都已經對印度雄心勃勃的「印度製造」計劃形成了威脅。如果中國資本大規模停止投資印度，莫迪政府將不得不嚥下自己釀成的「苦果」。