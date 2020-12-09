【財經評論】國際指數壓力下剔股　中港互聯互通是時候發揮作用

國際指數公司富時羅素上周宣布將從指數中剔除8間中國公司，因此批中資公司被美國列入黑名單，限制美資投資。本周投資市場關注的是，另外兩間指數公司MSCI及納斯達克的表態，會否亦跟隨富時羅素剔除相關股票。富時羅素指仍在檢視處理手法，將於本周五（11日）公布細節。

MSCI會否跟隨剔股值得關注

MSCI公司亦可能會在本周決定是否剔除相關股票，該指數公司以往表示，指數產品將根據美國法律以反映任何必要的變化。另外，美國納斯達克亦評估是否將指定公司從其指數中剔除，有機會在未來幾天宣布。

富時羅素表示，將8家公司股票剔出富時羅素全球股票指數系列，包括中國鐵建、中國中車和中交建3隻H股。分析指剔出該3隻H股的影響集中在個股方面，對後市影響有限，因這些股份並非重要指數成分股，本身成交也不活躍。

富時剔除名單不涉及巨無霸中企

值得留意的是，是次富時羅素並沒有剔除巨無霸中資股如中移動、中海油等母企受制裁的股票，這批是環球基金愛股，市值及規模大，一旦將他們剔出指數，引起的影響廣泛。富時羅素在上月底曾指出，得到美國相關部門回覆，只有在名單上的母企才會受影響，上市子公司並非行政命令制裁目標。

中移動在內地最先開啟5G套餐預約。（資料圖片/視覺中國）

固然國際大型指數剔除了數間中資股票，是無可避免地會削弱了海外投資者持有該A股的比重，特別是對追蹤指數為主的基金公司，他們料會按比例減少對相關個股的持股；不過，現時仍然有其他可行的機制，容許海外投資者進入A股市場。

現時本港一直與內地金融市場建立了互聯互通的系統，海外投資者要買入中資股，可以經過港交所的滬港通及深港通，亦可以透過早於2002年開設的合格境外機構投資者（QFII）機制，以及人民幣合格境外機構投資者（RQFII）機制，投資中國股票市場。

QFII率先改革 擴大外資進入A股通道

下一步要想的應該是，現行機制能否有進一步開放的可能性?例如滬深股通的額度是否可見擴大的機會?以及未來中國指數公司，又能否自家發行包括A股的國際指數，讓美國以外的投資者及基金參考?

投資市場最重視的是「錢途」，只要市場有潛力商機，交易機制清晰受監管，自然吸引資金流入，這些也是A股近年來積極改革的原因，例如對於停牌復牌的樓制、停牌的新規以及完善退市制度等等，種種措施正是要令A股市場運行機制更加成熟。同樣地，QFII改革以及滬深港通的擴大，亦是為了擴大外資進入A股市場的通道。

中國國家外匯管理局決定取消合格境外機構投資者（QFII）和人民幣合格境外投資者（RQFII）投資額度限制，同時取消RQFII試點國家和地區限制。（路透社）

早於今年5月份，人行取消QFII及RQFII額度限制，同時實施人民幣和外幣一體化管理，允許QFII和RQFII自由選擇匯入資金幣種和時機，正正是要簡化現行手續，加強內地A股吸引外資的能力，預計合格境外投資者將穩步增持境內資產。

至於滬深股通，上月三地交易所就擴大滬深港通股票範圍達成共識，上證180﹑上證380指數成分股的科創板公司，或A+H股公司的A股，將納入滬股通股票範圍，對應的H股則納入港股通股票範圍；未有盈利的生物科技股，則獲納入港股通範圍。

滬深港通單日成交紀錄逼近2000億元

參考滬深股通交易數據，可以看到今年外資流入A股的踴躍程度。據港交所數據顯示，今年11月滬股通錄得日均買入成交額221.96億元人民幣（下同）；深股通錄得日均買入成交額282.03億元。

至於最高單日成交的紀錄，正正是於今年7月6日打破的，單日成交紀錄達1,911億元。同時，資金逐步流入A股，香港及海外投資者通過滬深股通持有的內地股票總額不斷增長，由2014年底的865億元，大增至今年的2.1萬億元。

港股在港股通暫停之下繼續大成交上升，港交所股價亦彈上，收市漲2.6%。（路透社）

數據反映面對中美國際關係及外圍環境的變化，中資企業仍然是獲得海外資金重視及青睞，因此，監管機構必須因時制宜，積極擴大外資進入A股通道，包括自家指數的編制及期貨金融產品的創新，方可以迎合國際投資者需求。