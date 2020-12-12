投資拆局｜中國料將推汽車下鄉促消費　長汽五菱望可受惠

中國商務部將在今年底明年初開展一系列促進消費工作，將著力推動擴大重點商品的消費，包括鼓勵相關地區優化汽車限購措施，開展新一輪汽車下鄉和以舊換新，又落實全面取消二手車限遷等政策。相信新一輪汽車下鄉將至，長汽（2333）和五菱汽車（0305）望可受惠。

長汽銷情佳，其主要品牌「哈弗H6」又食正汽車下鄉概念。公司公布11月銷量達14.5萬輛，按年增長26%，按月升7%，創4年高並大致符合市場預期，首十一個月累計銷量成功扭正，按年微增約0.8%至96.1萬輛，已完成年度目標102萬輛的94%，意味在餘下一個月，長汽只需銷售5.9萬輛便可達標。

長汽未來市佔有望提升

從長汽11月產銷快報可見，當中「哈弗」品牌為主力產品，其銷量達10.1萬輛，按年增長22%，「哈弗H6」連續兩個月銷量突破5萬輛，11月銷售55,001輛，刷新今年單月銷量最高紀錄，按年增加32%，按月增長4%，累計90個月穩居SUV月度銷量冠軍。

花旗預期長汽明年銷量將按年增長40%至150萬輛，突破過去5年每年平均銷售約110萬輛的樽頸，主要由於強勁的型號周期及積極擴產，令售價低於12萬元（人民幣‧下同）的SUV的市場佔有率由2019年的10%，升至今年的14%，預計2023年將升至33%。

由於汽車下鄉主要推動小排量車輛銷情，長汽第三代「哈弗H6」屬1.5升的排量，11月銷量22,852輛，按月增長10%，連續2個月突破2萬輛，售價介乎11.59萬元至13.49萬元，相信可以受惠汽車下鄉的刺激政策。

五菱汽車旗下五菱「宏光MINI EV」 11月銷量亮麗，達33,094輛。﹙資料圖片﹚

宏光MINI銷量勝Tesla

五菱汽車旗下五菱「宏光MINI EV」 11月零售銷量為33,094輛，為新能源市場中單月銷量突破3萬輛的車型，打贏Tesla Model 3的近2.2萬輛的銷量。五菱汽車為上汽通用五菱集團的子品牌，五菱宏光MINI首十一累計銷量達11.4萬輛，較Tesla Model 3的7.7萬輛為多。

五菱宏光MINI銷量多，勝在價格十分便宜。宏光MINI廠商指導價格介乎2.88萬元至3.88萬元。其車配備3門四座位，電動最大功率為20kW，可直接使用普通家庭接地線的220V三插電源進行充電，續航力可選120公里或170公里版本，分別需要6.5小時和9小時的充電時間，最高車速只有每小時100公里。如此微型電動K-car，適合老人家或家庭主婦，對於三、四線城市來說，價格可算是吸引，同樣食正汽車下鄉之政策。

車企搶奪平價新能源車市場

宏光MINI表現的確一時無兩，不過，市場上亦非無對手競爭。在長汽的新能源車之中，表現亮麗的有「歐拉」品牌，補貼後全國統一售價為10.39萬至14.39萬元，11月銷量達1.1萬輛，按年增長逾4倍，由於去年基數較低，令增幅顯著。花旗預期長汽今、明年新能源車銷售至少4萬輛和9.9萬輛。

當中，主打平價電動車市場的長汽「歐拉黑貓」料與五菱宏光MINI有一場廝殺，其補貼後售價介乎6.98萬元至8.48萬元，續航力可選301公里至405公里，視乎車型版本。值得留意的是，「歐拉」為長汽新能源品牌，如今錄得逾萬部銷量，意味其汽車同樣得到市場認可。

中國汽車銷情回復穩定，中汽協預測，今年全年汽車銷量預計將達到2,500萬輛，按年下降約2%，而明年汽車市場將呈現緩慢增長的勢頭，至2025年汽車銷量有望達到3,000萬輛，而中國工信部預計今年中國新能源汽車銷量將達到130萬輛。